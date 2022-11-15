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Haberler Galeri SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 18:25

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

Son dakika haberi: SABAH, İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Operasyonla yakalanan kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın, patlamayı gerçekleştirdikleri İstiklal Caddesi'nde üç defa farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı.

EMİR SOMER
SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

3 DEFA FARKLI KIYAFETLERLE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan ve operasyonla yakalanan Ahlam Albashir (23) adlı kadın terörist ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamayı gerçekleştirdikleri İstiklal Caddesi'nde üç defa farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

KARI-KOCA SÜSÜ VERDİLER

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; kendilerine "Karı-Koca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki terörist, saldırıdan önce son bir hafta içerisinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç defa keşif yaptı.

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

SALDIRI NOKTASINI BELİRLEDİLER

Keşifleri farklı kıyafetlerle yapan iki terörist, patlayıcıyı koyacakları noktayı kalabalığa ve insanların geçiş güzergahlarına göre belirledikten sonra kalleş saldırı için harekete geçti.

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

KAMUFLE OLMAK İÇİN BAŞINI ÖRTTÜ

Kadın terörist Ahlam Albashir üç keşfin ikisini başı açık bir şekilde gerçekleştirdi. Bir keşifte ise kamufle olabilmek için başını örttü.

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