SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...

KARI-KOCA SÜSÜ VERDİLER

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; kendilerine "Karı-Koca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki terörist, saldırıdan önce son bir hafta içerisinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç defa keşif yaptı.