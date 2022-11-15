Giriş Tarihi: 15.11.2022 18:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
18:25
SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyla ilgili yeni detaylar: Böyle keşif yapmışlar...
Son dakika haberi: SABAH, İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Operasyonla yakalanan kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın, patlamayı gerçekleştirdikleri İstiklal Caddesi'nde üç defa farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı.