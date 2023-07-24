SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin desteği ile bu fırsatın ziyan olmasına izin vermeyeceğiz.

NATO Zirvesi tezlerimizi dillendirdiğimiz önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplantı oldu.

'TOGG'U DİĞER ÜLKELERİN YOLLARINDA DA GÖRECEĞİZ'

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyareti çok verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Şimdilik ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u yakında diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.

"KKTC'YE DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu onlarla paylaştık. Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimizin baki olduğunu, artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz.