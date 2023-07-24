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Haberler Galeri SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor
Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 20:39

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Son dakika Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek, millete seslendi. Ekonomiden, dış politikaya birçok konuya değinen Başkan Erdoğan, KKTC'ye desteğin artarak devam edeceğinin mesajı vererek, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." dedi. Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan Kabine toplantısına başkanlık etti. Ana gündem maddesini toplu sözleşme, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler gibi konuların oluşturduğu Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin desteği ile bu fırsatın ziyan olmasına izin vermeyeceğiz.

NATO Zirvesi tezlerimizi dillendirdiğimiz önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplantı oldu.

'TOGG'U DİĞER ÜLKELERİN YOLLARINDA DA GÖRECEĞİZ'

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyareti çok verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Şimdilik ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u yakında diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.

"KKTC'YE DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu onlarla paylaştık. Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimizin baki olduğunu, artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz.

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SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

"SON FETÖ'CÜ DE HESAP VERENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Aziz milletim 15 Temmuz'un 7. sene-i devriyesini Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettik. Minnet borcumuzu bir kez daha hatırladık, hatırlattık. O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, işgal girişimini de püskürttü. Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırdık.

Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor | Video

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

"İSVEÇ'LE İLGİLİ KARARI MECLİS KARAR VERECEK"

NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda uyarılarımızı yaptık. Meclis bu konuda üzerine düşen kararı verecek.

Karadeniz bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopter ile müdahale ettik

Yangınlara karşı havada ve karada güçlü bir filo kurduk.

SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

6 Şubat depremlerinin ülkemize maaliyeti 104 milyar doların üzerindedir.

Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.

Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz

Türkiye'yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir.

"MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ ALDIK"

İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak ve uygulayacak bir politika izliyoruz.

Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyo

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