Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:31

Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Küresel güçlerin gladyovari neler yapacağı bilinmese de destek verdiği FETÖ ve PKK'yı devreye soktuğu seçim sürecinde Türkiye'de yıllardır yeraltına çekilen isimler de aniden ortaya çıkarılıp bir bir Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanmaya başladı. Cengiz Çandar'lar, Hasan Cemal'ler, AK Parti'nin FETÖ mücadelesi başladığında partiyi terk eden isimler... Peki neden ve nereden bir anda bu isimler peyda oldu? Mahmut Övür yazdı...

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Liderler ve partiler sahaya indi ve Türkiye nefesini tutarak tarihinin ikinci 14 Mayıs seçimine gidiyor. Bu seçimi "dünyanın en önemli seçimi" ilan eden küresel güçler de, içerideki vesayet odakları da yakından izliyor.

Başta ABD olmak üzere o küresel güçlerin gladyovari neler yapacağı bilinmese de destek verdiği FETÖ ve PKK'yı devreye soktuğu biliniyor.

Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Hatta bilinen, bilinmeyen bütün güçleri sahaya sürdüğü de... Eski tüfek sol liberal, yeni "Atatürkçü" Hasan Cemal de, Cengiz Çandar da, FETÖ sever İdris Naim Şahin de, "Çankaya sevdalısı" Sadullah Ergin de, ABD emperyalizmi karşısında susan sosyalistler de aynı safta ve aynı amaçta buluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Arkasında hizalandıkları "lider" de Kemal Kılıçdaroğlu.

Kimi "Kandil'le müzakere"yi dayatıyor, kimi "soğan" üzerinden ucuz siyaset yapıyor, kimi de eski Türkiye'de siyasete ayar verme gücünü kaybeden Ertuğrul Özkök gibi "Dış politikayı perişan etti" diyerek bütün zehrini kusuyor.

Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuda eleştirilebilir ama eğer bir insan vicdanını kaybetmemiş ve kötü niyetli değilse ya da birilerine hizmet etmiyorsa onun küresel politikadaki rolünü, liderliğini, Kürt meselesinde "baldıran zehri içme" pahasına attığı değişim adımlarını ve ülkenin çehresini değiştiren temel yatırımlarını görmezden gelemez, gelirse derdi başka demektir. PKK'ya "Silah bırakmayın" diyen Hasan Cemal gibi...

Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?

Bu noktada, birkaç ay önce kaybettiğimiz gazeteci ağabeyim Hıncal Uluç'u rahmetle hatırladım. Şimdi sözü ona bırakıyorum:

SON DAKİKA