Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
08:31
Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanan isimler neden ve nereden peyda oldu?
Küresel güçlerin gladyovari neler yapacağı bilinmese de destek verdiği FETÖ ve PKK'yı devreye soktuğu seçim sürecinde Türkiye'de yıllardır yeraltına çekilen isimler de aniden ortaya çıkarılıp bir bir Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanmaya başladı. Cengiz Çandar'lar, Hasan Cemal'ler, AK Parti'nin FETÖ mücadelesi başladığında partiyi terk eden isimler... Peki neden ve nereden bir anda bu isimler peyda oldu? Mahmut Övür yazdı...