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Haberler Galeri Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:20

Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

Son dakika haberi... Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın başlattığı jet soruşturma sonrası 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan sınavlar da ertelendi. Öte yandan ÖSYM'de A'dan Z'ye inceleme yapacağı öğrenildi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), müfettişlik, ALES, YDS, YGS gibi sınavlarda sıkıntı olup olmadığı da araştırılacak. Tüm sınavların soru bankaları mercek altına alınırken 5 kritik sorunun cevabı aranacak...

BURCU ŞEN
Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 31 Temmuz'da düzenlenen KPSS ile ilgili incelemelere başlayan Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) ÖSYM'de A'dan Z'ye inceleme yapacağı öğrenildi.

Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

Daha önce gerçekleştirilen sınavların soru bankalarının da mercek altına alınması bekleniyor. DDK'nın kapsamlı inceleme ile kamuoyunda geçmiş sınavlarda da şaibe olup olmadığına dair şüphelerin ortadan kaldırması hedefleniyor.

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Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

DDK yaptığı çalışmalar sonucunda ilk etapta ivedi durum tespiti yaptı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

İnceleme kapsamında kaç soruda benzerlik olduğuna, soru benzerliğinin hangi boyuta ulaştığına, soruların çalınıp çalınmadığına, bilgisayarlarda yer alan soru veri tabanına kimlerin, nasıl ulaşabildiğine, soruların kurum içinden alınıp alınmadığına cevap aranacak.

Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

KAYITLARA BAKILACAK

Yayınevinin soruları havuza blok olarak koymasının görevi ihmal olasılığını da gündeme getirdi.

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