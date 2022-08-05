Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:20

Son dakika | KPSS iptali sonrası sınavlar için yeni sayfa! Tüm soru bankaları mercek altında: Cevabı aranan 5 kritik soru

Son dakika haberi... Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın başlattığı jet soruşturma sonrası 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan sınavlar da ertelendi. Öte yandan ÖSYM'de A'dan Z'ye inceleme yapacağı öğrenildi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), müfettişlik, ALES, YDS, YGS gibi sınavlarda sıkıntı olup olmadığı da araştırılacak. Tüm sınavların soru bankaları mercek altına alınırken 5 kritik sorunun cevabı aranacak...