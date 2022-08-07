Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

