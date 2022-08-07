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Haberler Galeri Son dakika | Meteoroloji'den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...
Giriş Tarihi: 07.08.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:22

Son dakika | Meteoroloji'den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den iki büyük şehir için kritik uyarı geldi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporunda yağışlı havanın 5 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji bugün etkili olacak yağışlar nedeniyle; vatandaşları, muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İHA
Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Son dakika haberi...Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için saat vererek saanak yağış uyarısında bulunuldu.

Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika | Meteoroloji’den o iller için uyarı: Sağanak yağış geliyor! O saatlere dikkat...

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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