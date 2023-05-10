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Haberler Galeri Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 08:22

Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Türkiye'yi ve Türk seçmenini her seçim öncesi adeta tehdit eden, dünyanın en yoğun katılımlı seçimleri yapıldığı halde milli iradenin seçtiği lidere 'diktatör' yakıştırması yaparak kendini komik duruma düşüren The Economist isimli dergi Erdoğan karşısında tavır alma uğruna yaptıkları akılalmaz boyutlara ulaştı. Konuyu bugünkü yazısında masaya yatıran Dilek Güngör "İpin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar."

DİLEK GÜNGÖR
Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Farkında mısınız? Küreselciler hızlarını alamadı. Hemen hemen her gün Batı'da bir gazetede, dergide 'Erdoğan gitmeli' kapağı çıkıyor. Başta da İngilizlerin meşhur dergisi The Economist'te... Hatta onlar ipin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar.
Tabii bu derginin ilk vukuatı değil...

Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Geçmişte de benzerlerini yaptılar.
Neden peki?
Bence asıl soru bu...

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Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Yani Batı'nın dergilerinde, TV'lerinde, gazetelerinde neden her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarlığı yapılıyor? Neden bu dergiler, gazeteler açık açık muhafelete oy istiyor? Sistematik düşmanlığın sebebi ne?

Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Bence, muhalifler bu soruların cevaplarını bulmalı...
Haa bana sorarsanız, cevabım Erdoğan'ın ülke adına verdiği bağımsızlık mücadelesi derim.
Şöyle bir düşünün...

Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...

Emperyalist güç odakları ne istiyor?
Ülkeyi yeniden kendilerine bağlayacakları bir sömürge düzeni... Ulusun varlık koşulu olan tam bağımsızlıktan vazgeçilmesi... Kendi çıkarlarına ters düşmeyecek hatta istediklerini yapacak bir iktidar...
Daha önce de denemediler mi?

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