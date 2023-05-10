Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
08:22
Son dakika | The Economist Erdoğan karşıtlığında ipin ucunu kaçırdı! O kadar çok sebepleri var ki...
Türkiye'yi ve Türk seçmenini her seçim öncesi adeta tehdit eden, dünyanın en yoğun katılımlı seçimleri yapıldığı halde milli iradenin seçtiği lidere 'diktatör' yakıştırması yaparak kendini komik duruma düşüren The Economist isimli dergi Erdoğan karşısında tavır alma uğruna yaptıkları akılalmaz boyutlara ulaştı. Konuyu bugünkü yazısında masaya yatıran Dilek Güngör "İpin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar."