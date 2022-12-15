Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminde, kendisine itaat eden askerle stratejik öneme sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatmıştı. Darbe girişinin yaşandığı gece, İstanbul'da hainler 34 vatandaşımızı burada şehit etti. Şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptı.



