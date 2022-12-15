Giriş Tarihi: 15.12.2022 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
06:39
Son dakika: Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek
Son dakika haberi: FETÖ'nün hain darbe girişiminde İstanbul'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz şehitler köprüsündeki olaylara ilişkin davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi. SABAH'ın ulaştığı kararda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olayların tümünden sorumlu sanıklara 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasını onadı.