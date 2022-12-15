Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek
Giriş Tarihi: 15.12.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 06:39

Son dakika: Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Son dakika haberi: FETÖ'nün hain darbe girişiminde İstanbul'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz şehitler köprüsündeki olaylara ilişkin davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi. SABAH'ın ulaştığı kararda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olayların tümünden sorumlu sanıklara 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasını onadı.

MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminde, kendisine itaat eden askerle stratejik öneme sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatmıştı. Darbe girişinin yaşandığı gece, İstanbul'da hainler 34 vatandaşımızı burada şehit etti. Şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptı.

Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

O gece FETÖ üyesi askerler tarafından Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 32'si vatandaş, 2'si polis 34 kişi şehit oldu. 318 kişinin müşteki olarak yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 143 sanık İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Mahkeme, 12 Temmuz 2018'de tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 72 sanığı, "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "Anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 22 sanığa 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine, 5 sanığın ise aynı suçtan 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Ayrıca sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, 15 Temmuz gecesi köprüde işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak, toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti, 43'ü er, biri asteğmen olmak üzere 44 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

Son dakika: Yargıtay, FETÖ’cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 99 sanık hakkında verilen cezaları yerinde bulurken, 44 sanık hakkında verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

SON DAKİKA