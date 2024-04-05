Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
07:01
Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 4 Nisan Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri kazandıran numaralar için MP TV canlı yayın ekranına odaklandı. Noter huzurunda gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye 11 milyon TL'yi aşmış durumda. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Peki; Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?