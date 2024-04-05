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Haberler Galeri Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:01

Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 4 Nisan Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri kazandıran numaralar için MP TV canlı yayın ekranına odaklandı. Noter huzurunda gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye 11 milyon TL'yi aşmış durumda. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Peki; Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?

Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ziyaretler başladı. Bileti olanlar kazandıran numaraları takip ediyor. 6 numaranın ardında ikramiye duruyor. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto linki üzerinden araştırılan biletler Perşembe çekilişi ile gündemde. Peki; 4 Nisan Süper Loto sonuçları nereden öğrenilir?

Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 4 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 4 Nisan Çarşamba yayında! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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