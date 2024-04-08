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Haberler Galeri Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:34

Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde düzenlenen Süper Loto çekilişi 7 Nisan 2024 tarihi için gündeme geldi. 6 şanslı rakamın ardında 16 Milyon TL'lik büyük ikramiye yer alıyor. Bugünün Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Haftanın son çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşmiş olup kazandıran rakamlar bir bir MP TV ekranına yansıtıldı. Ardında 16 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

7 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 7 Nisan 2024 Pazar yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oldu.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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