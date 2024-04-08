Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2024 TIKLA ÖĞREN! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Haftanın son çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşmiş olup kazandıran rakamlar bir bir MP TV ekranına yansıtıldı. Ardında 16 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?