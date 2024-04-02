Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
18:49
Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle
Milli Piyango Onlie takviminde haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. 7 milyonu aşan büyük ikramiye için oynanan oyunda kazandıran numaralar araştırılıyor. 6 numaranın ardında gizli ikramiye her çekilişte devrediyor. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri bu noktada hız kazanıyor. Peki; bugün çekilen 2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...