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Haberler Galeri Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle
Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 18:49

Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

Milli Piyango Onlie takviminde haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. 7 milyonu aşan büyük ikramiye için oynanan oyunda kazandıran numaralar araştırılıyor. 6 numaranın ardında gizli ikramiye her çekilişte devrediyor. Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri bu noktada hız kazanıyor. Peki; bugün çekilen 2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ bilet ekranı gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen çekilişe dair https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto linki takip ediliyor. MP TV canlı yayın ile nother huzurunda çekilecek toplar kazanan biletleri belirliyor. İşte, 2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 2 Nisan Salı sorgulama | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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