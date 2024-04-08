SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:38
Survivor All Star 2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 7 Nisan Pazar akşamı 78. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı ve büyük ödülü kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2. eleme adayı olan isim...