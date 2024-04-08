SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

Survivor ikinci eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. Survivor All Star 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 7 Nisan 2024 Pazar akşamı yayınlanan 78. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ter döktü. Tansiyonun yüksek olduğu oyun sonrası dokunulmazlığın sahibi ve ödülün kazananı belli oldu. Bu hafta erkek elemesi olacağından Survivor 2. eleme adayı için bir erkek yarışmacı daha belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte son bölümden detaylar...