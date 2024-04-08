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Haberler Galeri SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:38

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 7 Nisan Pazar akşamı 78. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı ve büyük ödülü kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2. eleme adayı olan isim...

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

Survivor ikinci eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. Survivor All Star 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 7 Nisan 2024 Pazar akşamı yayınlanan 78. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ter döktü. Tansiyonun yüksek olduğu oyun sonrası dokunulmazlığın sahibi ve ödülün kazananı belli oldu. Bu hafta erkek elemesi olacağından Survivor 2. eleme adayı için bir erkek yarışmacı daha belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte son bölümden detaylar...

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 7 Nisan 2024 Pazar akşamı 78. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Dokunulmazlık oyununu ve Real Madrid - Manchester City ödülünü KIRMIZI TAKIM kazandı!

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI! 🌟 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı ve ödülü hangi takım kazandı?

7 NİSAN SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlendi.

Eleme sonrası potaya giren ikinci isim HAKAN HATİPOĞLU oldu!

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