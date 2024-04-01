Giriş Tarihi: 01.04.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
21:34
Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?
Survivor eleme adayı her dokunulmazlığın ardından ortaya çıkıyor. 2024 All Star sezonunda birbirinden iddialı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmaya iki duygusal veda damga vurdu. Gizem Memiç ve Yağmur Banda sakatlıkları sebebiyle yarışa veda etti. Vedaların ardından TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki; Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...