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Haberler Galeri Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 21:34

Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı her dokunulmazlığın ardından ortaya çıkıyor. 2024 All Star sezonunda birbirinden iddialı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmaya iki duygusal veda damga vurdu. Gizem Memiç ve Yağmur Banda sakatlıkları sebebiyle yarışa veda etti. Vedaların ardından TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki; Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı olan yarışmacı her dokunulmazlık sonrası takip ediliyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerini aldı. Sakatlıklar, tartışmalar, kural ihlalleri ve daha birçok konuyla gündeme gelen All Star sezonu kıran kırana devam ediyor. Haftanın eleme adayları düello öncesi ortaya çıkıyor. Peki; TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölüm ile dokunulmazlık oyunu mücadelesi takip ediliyor. 1 Nisan tarihinde TV8 ekranlarında yayımlanan bölümde iki takım eksilmemek için yarışa çıkıyor.

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Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

Oyunu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2. eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde yerini alacak ve erkek yarışmacılardan biri hayallerine veda edecek.

Aday henüz belli olmadı.

Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, o isimler:

  • HAKAN
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