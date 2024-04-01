Survivor eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 1 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı olan yarışmacı her dokunulmazlık sonrası takip ediliyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerini aldı. Sakatlıklar, tartışmalar, kural ihlalleri ve daha birçok konuyla gündeme gelen All Star sezonu kıran kırana devam ediyor. Haftanın eleme adayları düello öncesi ortaya çıkıyor. Peki; TV8 ile 1 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?