Şuşa tekrar ayağa kaldırılıyor! Gazi Çavuş Dursun: Bayraktar vurdu biz süpürdük

ŞUŞA TEKRAR AYAĞA KALDIRILIYOR

İşgalden sonra çok sayıda bina yeniden inşaa edildi ve edilmeye devam ediyor. Kent adeta kocaman bir inşaat şantiyesine dönmüş durumda. 1992 yılındaki işgalde tarumar edilerek kiliseye çevirilen çok sayıda mescit, ve bina Şuşa'nın fethinden sonra aslına çevrilecek. 17 mahalle, 17 mescit, 17 hamam ve çeşme projesinin hayata geçirildiği Şuşa'da bu yapılardan biri de Mamay Mahallesi'ndeki Mamay Mescidi'ydi. Ermenilerin kiliseye çevirdiği mescidin aslına döndürülmesi için başlatılan restore çalışması sürerken, 1992'de Şuşa'da kardeşi ve eniştesi şehit düşmüş 44 yaşındaki Terane Meherremova da, Şuşa'ya dönmeyi planlayan isimlerden oldu. 30 yıl önce Mamay Mahallesi'nde yaşayan Meherremova, restoresi halihazırda devam eden ancak bir yandan da ibadete açık olan Mamay Mescidi'nde şükür namazı kılarak dua etti.

