Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
07:21
Şuşa tekrar ayağa kaldırılıyor! Gazi Çavuş Dursun: Bayraktar vurdu biz süpürdük
SABAH, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbeycan'ın kültür başkenti Şuşa'daki son gelişmeleri yerinde görüntüledi. 2 yıl önceki zaferden sonra bölgedeki mayınlar tamamıyla temizlenirken, tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılan Şuşa, adeta bir inşaat şantiyesine dönüşmüş durumda. Dağlık Karabağ Savaşı'na Şuşa'da katılan ve 3 yerinden yaralanan Gazi Binbaşı Elshad Tahmazov (33), Ermeniler'in 1992 yılında Şuşa'da gerçekleştirdikleri katliamların dün gibi hafızalarında olduğunu söyledi. Türk devletinin desteği ve özellikle SİHA'ların savaşın 44 gün gibi kısa bir sürede Azerbaycan lehine sonuçlanmasında çok etkili olduğunu belirten Tahmazov, SİHA'ların gerek sahada, gerekse masada Azerbaycan'ın elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Bir diğer Gazi Çavuş Menaflı Dursun ise, "Bayraktar temizliye temizliye gitti. Bayraktar vurdu, biz süpürdük" dedi.