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Haberler Galeri Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu
Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:15

Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan koltuğa oturduktan sonra seçim öncesi verdiği tüm sözleri unuttu. Öyle ki ilk işi 'İhtiyaç sahiplerine 404 konut yapacağım' dediği arsayı satmak oldu.

KASIM ŞAHİN
Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5’ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 2019 seçimlerini hatırlatarak, Tanju Özcan'ın vaatleri yerine getirmediğini açıkladı. 2024 yılı 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 2019 yılında verdiği seçim vaatlerini unuttuğunu söyledi.

Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5’ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

İl Başkanı Güner, verilen vaatleri hakkında şunları söyledi; "Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözleri unuttu. Açıkladığı projelerden kolay olan neredeyse 5 tanesini yaptı.

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Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5’ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

Geriye kalanları görmezden geldi. Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı.

Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5’ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım dedi, buranın arsasını sattı." AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 4.5 yılını da değerlendirerek, "Dört buçuk yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yaptılar.

Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5’ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu

Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Bu paraların nereye gittiğini de açıklamaları gerekiyor.

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