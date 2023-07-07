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Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 13:11

Tanju Özcan, "Binaya sokmayın" talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, " Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" dedi.

Tanju Özcan, Binaya sokmayın talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan değişim krizi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" çıkışında bulunurken, aynı zamanda "devam" mesajı verdi.

Tanju Özcan, Binaya sokmayın talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

Seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı. Tanju Özcan'ın çarşamba günü genel merkezde olması beklenirken, parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Tanju Özcan, Binaya sokmayın talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

"ŞARKILAR SÖYLEYEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi.

Tanju Özcan, Binaya sokmayın talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, Ankara il sınırından yaklaşık 9 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, "Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçların da korna ve el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara'ya ulaşacağız" dedi.

Tanju Özcan, Binaya sokmayın talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

"ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun.

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