Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
13:11
Tanju Özcan, "Binaya sokmayın" talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, " Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" dedi.