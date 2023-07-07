Tanju Özcan, "Binaya sokmayın" talimatı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orası senin babanın çiftliği mi?

"ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun.