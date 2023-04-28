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Haberler Galeri Telekulakçı hain ABD'deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ'cü
Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 07:38

Telekulakçı hain ABD'deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ'cü

SABAH, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da kurduğu kozmik dinleme merkezinin patronu olan MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'yu günler süren araştırmalar sonucunda ABD'nin Teksas eyaletinde buldu. Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden aranan Kuşçu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör arananlar listesinde yeşil kategoride aranıyor. Kozmik imam, MİT Başkanlığı tarafından örgütsel görevi deşifre edilince, 2016 yılı şubat ayında MİT Türkiye Mahrem İmamı Ahmet Kod Bülent Bişer'le birlikte darbeden 5 ay önce yurtdışına firar etmişti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi, Hayrettin Özkul gibi firari FETÖ'cüleri bulan SABAH, örgütün kozmik ismini de görüntülemeyi başardı.

(1218 Bridgeway ln, allen teksas)

Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

SABAH Özel İstihbarat Ekipleri, izini sürdüğü MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'nun Teksas Eyaleti Dallas Şehrinde olduğunu tespit edince onu bulmak için özel çalışma başlattı.

(1218 Bridgeway ln, allen teksas)

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Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

Yapılan araştırmalarda Kuşçu'nun 2016 yılında yurtdışına firar ettikten sonra bile MİT Türkiye İmamı Ahmet Kod adlı Bülent Bişer ile irtibatını hiç koparmadığı tespit edildi. Saha araştırmalarında firari ikilinin Teksas eyaletinde birçok iş kolunda resmi ortaklıkla ticarete atıldığı da öğrenildi.

(BÜLENT BİŞER)

Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

Ancak firari MİT imamlarının kurduğu bu şirketler MİT kaynaklarınca deşifre edilince, birçok üstü örtülü şirket kapatma ve kurma faaliyetlerine giriştiler. Türkiye'den farklı yöntemlerle yüklü miktarda örgüte müzahir resmi MİT görevlilerin maaşlarından toplanan himmetlerle para çıkaran bu ikili, 'Ariyet Kiralama Limited Şirketi' adlı firmayı 0802463645 sicil numarasıyla 1218 Bridgeway ln., Allen, TX, 75013 ABD adresinde faaliyetini devam ettiriyor.

Mehmet Emin Kuşçu

Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

Bülent Bişer ve Mehmet Emin Kuşçu ortaklığı tarafından 23 Mayıs 2016 tarihinde kurulan ARİYET İNC adlı şirket otomobil kiralama, yedek parça, teknik servis ve tamir gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirket ilk kurulduğunda, 228 Irby Ln, Irving, TX 75061 adresinde iken sonrasında, Mehmet Emin Kuşçu'nun da ikametgâhı olduğunu tespit ettiğimiz adrese taşıdığı görülüyor.

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