Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

Yapılan araştırmalarda Kuşçu'nun 2016 yılında yurtdışına firar ettikten sonra bile MİT Türkiye İmamı Ahmet Kod adlı Bülent Bişer ile irtibatını hiç koparmadığı tespit edildi. Saha araştırmalarında firari ikilinin Teksas eyaletinde birçok iş kolunda resmi ortaklıkla ticarete atıldığı da öğrenildi.

(BÜLENT BİŞER)