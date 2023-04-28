Telekulakçı hain ABD’deki ininde! SABAH görüntüledi: İşte kozmik FETÖ’cü

SABAH, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da kurduğu kozmik dinleme merkezinin patronu olan MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'yu günler süren araştırmalar sonucunda ABD'nin Teksas eyaletinde buldu. Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden aranan Kuşçu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör arananlar listesinde yeşil kategoride aranıyor. Kozmik imam, MİT Başkanlığı tarafından örgütsel görevi deşifre edilince, 2016 yılı şubat ayında MİT Türkiye Mahrem İmamı Ahmet Kod Bülent Bişer'le birlikte darbeden 5 ay önce yurtdışına firar etmişti.