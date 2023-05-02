Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
06:42
Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye'den kaçamadı
Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi temelinde gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/YPG'nin şah damarını kesen Türkiye, 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütünün Türkiye sınırındaki tehdidini ortadan kaldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.