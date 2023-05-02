Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nefes kesen operasyonu Türkiye'nin terör örgütü ayırt etmeksizin terörle mücadele ettiğini dünyaya gösterirken, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ettiği bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermesinin "taktik bir hata" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



