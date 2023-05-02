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Haberler Galeri Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye'den kaçamadı
Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 06:42

Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye'den kaçamadı

Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi temelinde gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/YPG'nin şah damarını kesen Türkiye, 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütünün Türkiye sınırındaki tehdidini ortadan kaldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

BETÜL USTA
Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nefes kesen operasyonu Türkiye'nin terör örgütü ayırt etmeksizin terörle mücadele ettiğini dünyaya gösterirken, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ettiği bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermesinin "taktik bir hata" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

DEAŞ'LA GERÇEK MÜCADELE
Uluslararası terörle mücadele çabalarına aktif katılım kapsamında "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu"nun da etkin bir üyesi olan Türkiye, aldığı somut neticelerle "gerçek mücadele"nin nasıl yapılması gerektiğini ispat etti.

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Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süre, adım adım takip etti.

Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Terör örgütü elebaşı Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütleri arasında ayrım yok! DEAŞ elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kritik operasyon ise kısa sürede ABD, İngiliz, Yunan ve Fransız basınında manşet oldu.

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