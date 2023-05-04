Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:21
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
09:26
Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı
Türkiye yerli ve milli hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllardır hayali kurulan yerli ve milli araba Togg yollarda. TCG Anadolu kısa sürede halk tarafından binlerce kez ziyaret edildi. Karadeniz'de rekor düzeyde gaz çıkarıldı. Bunun yanı sıra onlarca köprü ve otoyolla Türkiye'de ulaşım daha rahat. SABAH Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşe yazısında, muhalefetin ilk günden itibaren sadece eleştirdiği bu hamleleri, "Ne dediler ne oldu?" başlığıyla kaleme aldı.