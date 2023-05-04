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Haberler Galeri Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:26

Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

Türkiye yerli ve milli hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllardır hayali kurulan yerli ve milli araba Togg yollarda. TCG Anadolu kısa sürede halk tarafından binlerce kez ziyaret edildi. Karadeniz'de rekor düzeyde gaz çıkarıldı. Bunun yanı sıra onlarca köprü ve otoyolla Türkiye'de ulaşım daha rahat. SABAH Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşe yazısında, muhalefetin ilk günden itibaren sadece eleştirdiği bu hamleleri, "Ne dediler ne oldu?" başlığıyla kaleme aldı.

YÜKSEL AYTUĞ
Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

NE DEDİLER NE OLDU?

TOGG için "Yapamazlar. Fabrikası bile yok."

Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

TCG ANADOLU için: "İki bombalık işi var."

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Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

KIZILELMA için "Hayal kurmak bedava..."

Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

KARADENİZ GAZI için "Bulamazlar. Bulsalar bile karaya çıkartıp işleyemezler." ■ AYASOFYA CAMİİ için "Asla ibadete açamazlar.
Verilmiş sözler var. Savaş çıkar."

Togg, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı... Ne dediler ne oldu? | Yüksel Aytuğ yazdı

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ için "Yapımı 1915 sene sürer."

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