Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
07:54
Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi
Türkiye, dün tarihi seçimlerinden birini daha geride bıraktı. 5 yıllık süreyle şehirleri yönetecek belediye başkanları seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP ise 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı. İllerde ise 21 ilde CHP, 12 ilde AK Parti, 8 ilde MHP , 7 ilde DEM, 1 ilde İYİ Parti, 1 İlde YRP, 1 ilde BBP adayları kazandı.