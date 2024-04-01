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Haberler Galeri Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:54

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

Türkiye, dün tarihi seçimlerinden birini daha geride bıraktı. 5 yıllık süreyle şehirleri yönetecek belediye başkanları seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP ise 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı. İllerde ise 21 ilde CHP, 12 ilde AK Parti, 8 ilde MHP , 7 ilde DEM, 1 ilde İYİ Parti, 1 İlde YRP, 1 ilde BBP adayları kazandı.

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti.

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

Son derece olgunluk içerisinde yapılan seçimle Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçmen yerel yönetimlerde muhalefete sorumluluk verdi.

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Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı.

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ DENGE

Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı.

Türkiye seçimini yaptı! 31 Mart yerel seçimleri büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştirildi

AK Parti, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Hatay'da seçimi kazandı.

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