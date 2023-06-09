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Haberler Galeri Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:38

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında 'şahlanış dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönemin 3 ana hedefini yeni Kabine üyelerine şu sözlerle açıkladı: "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız."

Fatma GÖKSU
Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Ekonomi, sığınmacılar ve dış politikada girişimci ve aktif rol oynayacak Türkiye, yurt içinde 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için atılan adımları hızlandıracak.

Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI ARALAYIN
Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı adımlar atacak.

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Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.

Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

Başkan Erdoğan, kabine üyelerine bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" dediği öğrenildi.

Türkiye Yüzyılı’nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi

ENFLASYON MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK
Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.

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