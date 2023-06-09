Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
07:38
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında 'şahlanış dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönemin 3 ana hedefini yeni Kabine üyelerine şu sözlerle açıkladı: "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız."