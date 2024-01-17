Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı. ERDOĞAN'IN UZAY İÇİN HEDİYE Gezeravcı, uzay macerasının ardından Türk bayrağını, gelecek nesillere bırakılan mesajı, asırlık rüyayı kelimelerle kağıda döken kalemi ve astronot giysisindeki kokartı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte Başkan Erdoğan'a hediye edecek. Bu hediyeler, Başkan Erdoğan'ın kuruluşuna öncülük ettiği müzede sergilenecek. UZAYDAN İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA UZAY MERAKLILARINA SÜRPRİZ Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim'de kurulan planeteryumlarda ilk uzay yolculuğu siyasiler ve gençlerden oluşan davetli topluluğu ile birlikte izlenecek. Vatandaşlar saat 23.00'ten itibaren bu noktalarda büyük heyecana ortak olacak. Türkiye genelindeki tüm bilim merkezleri de uzayla ilgili genel bilgiler ve canlı bağlantılarla ziyaretçilere açık tutulacak. TEKNOFEST KUŞAĞINA JEST TEKNOFEST Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı ile Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonunda yapacağı 13 deneyden birisi için kabul alan Muş Bilsem'deki öğrencileri yetiştiren öğretmen de VIP salonda yerini alacak. Bu unutulmaz deneyimi, fırlatma merkezinde yaşayacak. KÖYDEN UZAYA Köyde iken büyükannesine gökyüzündeki uçakları gösterip 'Bir gün bu uçakları kullanacağım' diyen Gezeravcı, zamanla uzayı nasıl hedeflediğini de izleyenlere açıklayacak. Sadece gökyüzünün sınırlarını düşünen, 'Uzay başkalarının işi' diye bakan Gezeravcı'nın, bir gün Başkan Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı ilan etmesiyle değişen hayatı ve genişleyen ufku da meraklılarla paylaşılacak. O ARMANIN ANLAMI Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı görülüyor. Etrafındaki 16 yıldız ise 16 Türk devletini simgeliyor. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemiz bulunuyor. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızıyla armanın formu tamamlanıyor. Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla uzay armamızın maddi ve manevi bütünlüğü sağlanıyor.