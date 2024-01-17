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Haberler Galeri Türkiye'nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 06:30

Türkiye'nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.

Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

ERDOĞAN'IN UZAY İÇİN HEDİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, astronotumuz Alper Gezeravcı'ya özel bir dolmakalem hediye etti. Uzay istasyonundan Türk gençlerine ve gelecek kuşaklara mesaj yazmasını ve beraberinde getirmesini istedi.

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Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Gezeravcı, uzay macerasının ardından Türk bayrağını, gelecek nesillere bırakılan mesajı, asırlık rüyayı kelimelerle kağıda döken kalemi ve astronot giysisindeki kokartı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte Başkan Erdoğan'a hediye edecek.

Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Bu hediyeler, Başkan Erdoğan'ın kuruluşuna öncülük ettiği müzede sergilenecek.

Türkiye’nin uzay gururu! 84 milyon 01.11’e kilitlendi: Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

UZAYDAN İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA

Gezeravcı, 3 gün sürmesi beklenen uzay seyahatinin tamamlanmasından sonra, gerekli teknik hazırlıkları takiben 22 Ocak'ta uluslararası uzay istasyonundan canlı bağlantı kuracak ve ilk görüşmeyi Başkan Erdoğan'la gerçekleştirecek.

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