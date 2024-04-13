Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:29
TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?
9 günlük bayram tatili boyunca birçok dizi bayram arasına girerken bazı diziler devam etti. Dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden diziseverler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrarları veya filmler yer aldı. Peki, ATV, TRT1, Kanal D, Star Tv, Show Tv ve Tv8 yayın akışında neler var? Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar