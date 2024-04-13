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Haberler Galeri TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:29

TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

9 günlük bayram tatili boyunca birçok dizi bayram arasına girerken bazı diziler devam etti. Dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden diziseverler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrarları veya filmler yer aldı. Peki, ATV, TRT1, Kanal D, Star Tv, Show Tv ve Tv8 yayın akışında neler var? Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar

TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

Bu akşam TV yayın akışını merak edenler araştırmalara başladı. Bu akşam TV'de neler var? TV yayın akışı listesi güncellendi. Günlük olarak hazırlanan ve sabah başlayıp akşam yayın bitimine kadar listelenen yayın akışında hangi dizi ve programlar var merak ediliyor. İşte ATV, TRT1, Kanal D, Star Tv, Show Tv ve Tv8 güncel yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
  • 12:40 Ateş Kuşları
  • 15:40 Aldatmak
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim(Tekrar)
  • 23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
  • 01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 04:50 Kuruluş Osman
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TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:50 Bir Sevdadır
  • 10:10 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 Yaşam Başka Yerde
  • 11:50 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 00:10 Kara Ağaç Destanı
  • 02:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
  • 03:30 Bir Sevdadır
  • 06:00 Yaşam Başka Yerde
  • 06:20 Kapanış
TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Erkenci Kuş
  • 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
  • 10:30 Müge İle TV Dergisi
  • 11:30 Sakla Beni
  • 14:00 Ömer
  • 16:00 Yalı Çapkını
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
  • 22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
  • 00:15 Ömer
  • 03:00 Aramızda Kalsın
  • 05:00 Güzel Köylü
TV YAYIN AKIŞI | Bugün 13 Nisan 2024 Televizyonda hangi diziler ve filmler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Bhat Oyunu
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 Yargı
  • 16:00 Üç Kız Kardeş
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Taş Kağıt Makas
  • 22:45 Yabancı Sinema
  • 02:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:00 Müzik Arası
  • 05:00 Bodrum Masalı
  • 00:45 Yabancı Sinema
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