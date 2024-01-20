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Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:02

Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başladığı anları 85 milyon nefesini tutarak izledi. Türkiye'nin uzay programı için bir dönüm noktası olan ilk uzay yolculuğu dünyada büyük yankı uyandırdı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde yaşanan heyecanı ve gelişmeleri içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

Ne kadar yazsak yeridir. Tarihe tanık olmak bambaşka bir duygu...

Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece yarısı planlanan fırlatma işleminin ertelenmesinin stresi hala üzerimizde...

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Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

Ama bu kez şükür ki haberler iyi... Kennedy Uzay Merkezi'nin giriş kapısında geri sayım saati çalışıyor. 3 saat 53 dakikadan saniyeler bir bir azalıyor.

Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

SpaceX Falcon Roketi'nin paraşüt mekanizmasının testleri tamamlanmış durumda. Doğudan esen sert rüzgar endişesi de kalkmış gibi...

Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün

Kennedy Space Center'a adım attığınızda sizi, NASA'nın önceki uzay misyonlarından kalan roketler karşılıyor. Bunları tek tek incelerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'la da anı fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor ve kendisini özel bölüme uğurluyoruz.

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