Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
07:02
Uzay yolculuğu bir hayaldi gerçek oldu! Türkiye Yüzyılı için tarihi bir gün
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başladığı anları 85 milyon nefesini tutarak izledi. Türkiye'nin uzay programı için bir dönüm noktası olan ilk uzay yolculuğu dünyada büyük yankı uyandırdı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde yaşanan heyecanı ve gelişmeleri içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...