Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:04

Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı vizyonuyla hedefe kilitlenen Türkiye, yarın gece 01.11'de ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na uğurlayacak.

MURATHAN YILDIRIM
Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Türkiye Yüzyılı'nda tarihi bir eşik daha yarın gece aşılacak. Türkiye'nin ilk astronotu olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı, yarın gece saat 01.11'de Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.

Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

2 haftayı aşkın bir süredir karantina tesisinde bulunan Gezeravcı, 2 gündür ise fırlatmanın yapılacağı uzay merkezindeki son provalarını gerçekleştirdi. Provalarda fırlatma günü baştan sona tekrar edilirken, Gezeravcı'nın da belli bir uyku programı ve beslenme listesi eşliğinde hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Türkiye'nin uzayda insan eliyle yapılan ilk deneylerine imza atacak olan Gezeravcı, tarihe de adını altın harflerle yazdıracak. 3 uluslararası astronot ile beraber Gezeravcı'nın da yer alacağı Dragon uzay aracı, Türkiye yerel saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak.

Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Yaklaşık 1.5 günlük yolculuğun ardından "Ax-3" mürettebatı, 19 Ocak Cuma günü saat 13.15 sıralarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.

Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

Burada 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı deneye imza atarak Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu tamamlayacak.

SON DAKİKA