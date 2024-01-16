Uzay Yüzyılı için geri sayım! Artık saatler kaldı: Tarihe adını altın harflerle yazdıracak

2 haftayı aşkın bir süredir karantina tesisinde bulunan Gezeravcı, 2 gündür ise fırlatmanın yapılacağı uzay merkezindeki son provalarını gerçekleştirdi. Provalarda fırlatma günü baştan sona tekrar edilirken, Gezeravcı'nın da belli bir uyku programı ve beslenme listesi eşliğinde hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

