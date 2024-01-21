Uzaya Türkiye damgası! Gözler "Derin Uzay" ve Ay Projesi'ne çevrildi

TÜRKSAT UYDULARI
Türkiye'nin uzay çalışmalarında Türksat uyduları da önemli yer tutuyor. Türksat 3A uydusu 2008'de, Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015'te uzaya gönderildi. Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının fırlatma işlemi de 2021'de gerçekleştirildi.
Türksat 5A, mevcut haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunuyor. Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada televizyon yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor. Bu uydu, çok daha kaliteli televizyon yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.
Türksat 5B uydusuyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlandı.
Türksat 5B, Türkiye'nin uydu veri kapasitesini 15 kattan fazla artırdı. Uydu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın coğrafyadaki komşu ülkeleri kapsıyor.
Türksat 6A'nın yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Uydunun kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor. Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak. Türkiye dünya üzerinde haberleşme uydusu üretip geliştirebilen ülkeler arasına adını yazdıracak.