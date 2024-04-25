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Haberler Galeri Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:30

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Dizinin önceki bölümüne Akınlar tarafından kaçırılan Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, yakarışı, çırpınışı damga vurmuştu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında evine dönen Seyran'ın başına gelenler ağızları açık bıraktı. "Ne yaptılar sana Seyran?" diye soran Ferit'in eşi haykırışı yürekleri parçalar. İşte Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenilen Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın başına gelenler ve yaşadığı tarifi olmayan acı ve Ferit'in eşi için haykırmaları yeni bölüm fragmanına damga vurur. Hastaneye kaldırılan Seyran için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Peki Seyran'a ne oldu? İşte Yalı Çakını 67. bölüm fragmanı.

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

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Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜMDE TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını"nın 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında hastaneye kaldırılan Seyran'ın başına gelenler dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Dizinin önceki bölümüne Akınlar tarafından kaçırılan Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, yakarışı, çırpınışı damga vurmuştu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında evine dönen Seyran'ın başına gelenler ağızları açık bırakır.

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

"Ne yaptılar sana Seyran?" diye soran Ferit'in eşi için korkusu gözlerinden okunur.

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