Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:30
Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Dizinin önceki bölümüne Akınlar tarafından kaçırılan Seyran'ın işkence görürken yaşadığı acı, yakarışı, çırpınışı damga vurmuştu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında evine dönen Seyran'ın başına gelenler ağızları açık bıraktı. "Ne yaptılar sana Seyran?" diye soran Ferit'in eşi haykırışı yürekleri parçalar. İşte Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.