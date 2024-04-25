Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle: Dikkatlerden kaçan o detay! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük ilgiyle izlenilen Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın başına gelenler ve yaşadığı tarifi olmayan acı ve Ferit'in eşi için haykırmaları yeni bölüm fragmanına damga vurur. Hastaneye kaldırılan Seyran için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Peki Seyran'a ne oldu? İşte Yalı Çakını 67. bölüm fragmanı.