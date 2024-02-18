Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
09:47
Yargıtay’dan eski istihbaratçılara “casusluk” cezası! Darbecilerden 'milli ordu' diyerek bahsetti
Devlet sırrı içeren bilgileri FETÖ elebaşı Gülen'e gönderen ve ona mektup yazdığı ortaya çıkınca tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve siyasal veya askeri casusluk suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski istihbaratçılar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Yargıtay kararının gerekçesinde eski MİT'çi Mehmet Barıner'in, örgütün MİT mahrem yapılanmasında bulunduğu ve teşkilatla ilgili bilgileri örgüte sızdırdığı, Enver Altaylı'nın da örgütün darbe girişimi sırasında faaliyetlerine ilişkin yer, zaman gibi bilgileri içeren ve açık kaynaklardan elde edilemeyecek gizli bilgileri rapor haline getirdiği belirtildi.