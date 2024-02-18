Yargıtay’dan eski istihbaratçılara “casusluk” cezası! Darbecilerden ’milli ordu’ diyerek bahsetti

FETULLAH GÜLEN'E MEKTUP YAZMIŞ

Enver Altaylı'nın ise FETÖ/PDY terör örgütün üst ikinci adam konumunda olan ve Türkiye İmamı olarak bilinen Mustafa Özcan ile uzun yıllara dayanan ilişkilerinin olduğu, sanığın örgütün okulların Özbekistan ve Kazakistan ülkelerine açılmasına yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetleri örgütün 2 numaralı kişisi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan ve örgüt içerisinde "Kervancı Ali" olarak bilinen Ali Katırcıoğlu ile birlikte yürüttüğü belirtildi. Ayrıca, Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mehmet Barıner'i örgütsel amaçla illegal yollardan yurt dışına çıkarmak amacıyla etkin faaliyette bulunduğu, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e yazmış olduğu mektupta örgütün faaliyetleri kapsamında övücü sözler söylediği, örgütün faaliyet alanları kapsamında tavsiye ve telkinlerde bulunduğu, örgüte ve örgüt elebaşına bağlılıkta bulunduğu, darbe girişimi sonrasında da örgütün ülkeyi itibarsızlaştırma, darbenin örgütle bir alakası olmadığına ilişkin propaganda dokümanlarının hazırlanmasında görev yaptığı ve istihbari faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.