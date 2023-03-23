Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
10:05
Yavuz Ağıralioğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun yedek ajandasına reddiye
Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meclis'te dün düzenlediği basın toplantısında Milliyetçi-mukaddesatçı kesimin ve İP tabanının vicdanına tercüman olan duruşunu CHP Genel Başkanı ve zoraki 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedek ajandasına bir direniş olarak yorumladı. Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerinin içerisinde 4 ana unsura da dikkat çeken Müderrisoğlu bu maddelerin hafife alınamayacağını aktardı. İşte yazısından öne çıkanlar...