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Haberler Galeri Yavuz Ağıralioğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun yedek ajandasına reddiye
Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:05

Yavuz Ağıralioğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun yedek ajandasına reddiye

Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meclis'te dün düzenlediği basın toplantısında Milliyetçi-mukaddesatçı kesimin ve İP tabanının vicdanına tercüman olan duruşunu CHP Genel Başkanı ve zoraki 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedek ajandasına bir direniş olarak yorumladı. Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerinin içerisinde 4 ana unsura da dikkat çeken Müderrisoğlu bu maddelerin hafife alınamayacağını aktardı. İşte yazısından öne çıkanlar...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Yavuz Ağıralioğlu’dan Kılıçdaroğlu’nun yedek ajandasına reddiye

Söyledikleri, 6'lı Masa + HDP'yi hedef aldığı için değil.
İtirazları, Millet İttifakı'nı sarstığı için hiç değil!
Ama...
İleri sürdüğü argümanların tamamı, bu memleketin bekasıyla doğrudan ilgili olduğu, Siyasetin günlük tartışmalarının ötesinde anlam taşıdığı için yazıyorum.

Yavuz Ağıralioğlu’dan Kılıçdaroğlu’nun yedek ajandasına reddiye

Yoksa...
İktidar eleştirileri de en az muhalefete eleştirileri kadar keskin!
Yine de...
Üslup sahibi ve en "ağır" sözleri bile "âli" kelâmla ifade edebildiği için kendisini dinletebiliyor...

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Yavuz Ağıralioğlu’dan Kılıçdaroğlu’nun yedek ajandasına reddiye

Evet...
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meclis'te dün düzenlediği basın toplantısındaki "reddiyesinden" bahsediyorum!

Yavuz Ağıralioğlu’dan Kılıçdaroğlu’nun yedek ajandasına reddiye

"Masa"nın yanına "Sofra" kurarak, yedek ajandasını da hayata geçirmeye çalışan CHP Genel Başkanı ve zoraki 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çıkışının üç ana ekseni vardı:

Yavuz Ağıralioğlu’dan Kılıçdaroğlu’nun yedek ajandasına reddiye

1- "Umut olarak kurulan Masa'da, ümidimize pusu kuruldu!" tespiti.

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