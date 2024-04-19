Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet sonucu haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Büyük ödül için mücadele eden Zeynep, İnci, Batuhan, Tuğba ve Yakup arasında 19 Nisan 2024 Yemekteyiz birinci kim oldu sorgulanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim hakkında tüm merak edilenler.