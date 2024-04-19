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Haberler Galeri Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:46

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda her Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Bu haftanın yarışmacıları Zeynep, İnci, Batuhan, Tuğba ve Yakup arasında birincilik mücadelesi yaşandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz birincisi ve 19 Nisan 2024 puan durumu hakkında ayrıntlar.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet sonucu haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Büyük ödül için mücadele eden Zeynep, İnci, Batuhan, Tuğba ve Yakup arasında 19 Nisan 2024 Yemekteyiz birinci kim oldu sorgulanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim hakkında tüm merak edilenler.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 1 MART 2024?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı,19 Nisan 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları 15-19 Nisan) büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazananı ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YARIŞMACILAR

Zeynep

İnci

Batuhan

Tuğba

Yakup

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

GEÇEN HAFTA 12 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

5 yarışmacının performansını sergilediği 8-12 Nisan Yemekteyiz haftası sona erdi. Sunucu Zuhal Topal bu haftanın birincisini açıkladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Nisan Cuma hafta birincisi Alen Bey ve Pelin Hanım oldu. Yarışmacılardan Alen v Pelin 75.000 TL ödülün sahibi oldu.

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