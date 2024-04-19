Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:46
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranı ile 19 Nisan 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda her Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Bu haftanın yarışmacıları Zeynep, İnci, Batuhan, Tuğba ve Yakup arasında birincilik mücadelesi yaşandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz birincisi ve 19 Nisan 2024 puan durumu hakkında ayrıntlar.