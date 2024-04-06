Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:16
Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu!
Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri 5 Nisan 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu hakkında tüm merak edilenler...