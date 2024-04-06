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Haberler Galeri Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:16

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu!

Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri 5 Nisan 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu hakkında tüm merak edilenler...

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu!

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet sonucu haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.5 Nisan 2024 Yemekteyiz birinci olan isim sorgulanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim hakkında tüm merak edilenler.

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 5 NİSAN 2024?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı,1 Mart 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (26 Şubat- 1 Mart) büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu!

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1-5 Nisan yarışmacıları arasında aşçılık üzerine deneyimi olan isimler olduğu gibi, kendi mutfağında yemek yapan kişilerin de yer aldığı görülüyor.

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yarışmacılardan ve Zuhal Topla'dan en yüksek puanı alarak haftanın birincisi ZEYNEP ve EFE oldu.

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 5 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu!
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