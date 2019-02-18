136 kilodan 67 kiloya düştü... Değişimi dudak uçuklattı!

Hayatlarını zorlaştıran fazla kilolarıyla başları dertdeydi... İşte kilo vermeye karar verip bunu başaran insanların dudak uçuklatan değişimleri... 25 yaşında bir genç olan Desiree Mize, tam 136 kiloya ulaşmıştı. Tek isteği kilolarından kurtulmak olan genç kadın geçirdiği ameliyat sonrası 67 kiloya kadar düştü. Sekiz yaşında doktoru tarafından hipotiroidi teşhisi konulan Californiali gencin hayattan tek beklentisi daha güzel bir fiziğe sahip olmaktı. Gastrik bypass ameliyatı olması ardından sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile gerek fiziği gerekse sağlığını yerine getiren Desiree Mize'nin eski halinden artık eser yok...