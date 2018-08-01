20'li yaşlarda yapılan hatalar!

Alışkanlıklar rutin davranışlar haline dönüştüyse buna el atmanın zamanı gelmiş demektir. Business Insider'da yer alan habere göre; 20'li yaşlarınız büyük kariyer hedefleriniz için değişiklikler yapmanız gereken iyi bir zaman... İşte 20'li yaşlarda yapılan 20 hata! 1- Yeterince uyumamak 2- Yeterince su içmemek 3- Kahvaltıyı atlamak 4- Küçük şeyleri fazlasıyla dert etmek. 5- Stresi azaltmak için herhangi bir şeyle ilgilenmemek 6- Uyumsuz ilişkilerle vakit kaybetmek 7- Güneş kremi kullanmadan güneşlenmek