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da yapılan hatalar!

Giriş Tarihi: 01.08.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 17:24
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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

Alışkanlıklar rutin davranışlar haline dönüştüyse buna el atmanın zamanı gelmiş demektir. Business Insider'da yer alan habere göre; ınız büyük kariyer hedefleriniz için değişiklikler yapmanız gereken iyi bir zaman...

İşte 20'li yaşlarda yapılan 20 hata!

1- Yeterince uyumamak

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

2- Yeterince su içmemek

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

3- Kahvaltıyı atlamak

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

4- Küçük şeyleri fazlasıyla dert etmek.

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

5- Stresi azaltmak için herhangi bir şeyle ilgilenmemek

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

6- Uyumsuz ilişkilerle vakit kaybetmek

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da yapılan hatalar!
20'li yaşlarda yapılan hatalar!

7- Güneş kremi kullanmadan güneşlenmek

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