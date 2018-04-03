Birleşik Arap Emirlikleri, bir Basra körfezi ülkesi olarak yazları neredeyse 48 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Formula 1 yarışlarının düzenlenmesiyle meşhur ülke, deve yarışı ve uluslarası paraşüt atlama turnuvaları da düzenliyor.