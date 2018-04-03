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İşte ilk i sanatçısı!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 12:52
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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

Zahra Lari, Disney'in Buz Prensesi filminden etkilenip okul sonrası hobi olarak artistik patinaj serüvenine başladığında 12 yaşındaydı.

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

Birleşik Arap Emirlikleri, bir Basra körfezi ülkesi olarak yazları neredeyse 48 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Formula 1 yarışlarının düzenlenmesiyle meşhur ülke, deve yarışı ve uluslarası paraşüt atlama turnuvaları da düzenliyor.

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

Ama bu çöl ülkesinde kar yağışını düşünmek bile zorken, uluslararası paten yarışmalarına yarışmacı göndermesini hayal etmek ise imkansıza yakındı.

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

'i yapmaya 12 yaşımda buzlar prensesi filmini izledikten sonra yapmaya başladım' diyen Lari buzda olmanın kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

' Buza ilk çıktığımda düştüm. Ama tekrar ayağa kalkarak sürekli denedim.'

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

Ailesinin buz pistine çıktığında yaralanmasından endişelendiğini dile getiren Lari, her şeye rağmen onu desteklediklerini de söylüyor.

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22 yaşında tarihe geçti!
22 yaşında tarihe geçti!

Bütün kadınlara da tutkulu bir şekilde yapmak istedikleri şeylerde ısrarcı olmalarını , küçük dertleri dağ yapmamaları gerektiğini tavsiye ediyor.

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