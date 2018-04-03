Zahra Lari, Disney'in Buz Prensesi filminden etkilenip okul sonrası hobi olarak artistik patinaj serüvenine başladığında 12 yaşındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri, bir Basra körfezi ülkesi olarak yazları neredeyse 48 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Formula 1 yarışlarının düzenlenmesiyle meşhur ülke, deve yarışı ve uluslarası paraşüt atlama turnuvaları da düzenliyor. Ama bu çöl ülkesinde kar yağışını düşünmek bile zorken, uluslararası paten yarışmalarına yarışmacı göndermesini hayal etmek ise imkansıza yakındı. 'Buz pateni yapmaya 12 yaşımda buzlar prensesi filmini izledikten sonra yapmaya başladım' diyen Lari buzda olmanın kendisini mutlu ettiğini söylüyor. ' Buza ilk çıktığımda düştüm. Ama tekrar ayağa kalkarak sürekli denedim.' Ailesinin buz pistine çıktığında yaralanmasından endişelendiğini dile getiren Lari, her şeye rağmen onu desteklediklerini de söylüyor. Bütün kadınlara da tutkulu bir şekilde yapmak istedikleri şeylerde ısrarcı olmalarını , küçük dertleri dağ yapmamaları gerektiğini tavsiye ediyor.