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360 derece şovu

4.5 yıllık bir aranın ardından bu hafta yeni koleksiyon tanıtımıyla karşımızda. Göğsümüzü kabartan 11 Türk kadınının portrelerinin yer alacağı bir sergiyle taçlandırılan bu etkinlikte 11 genç kıza da burs imkanı sağlanacak

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 08:29
360 derece moda şovu

4.5 yıllık bir aranın ardından bu hafta yeni koleksiyon tanıtımıyla karşımızda. Göğsümüzü kabartan 11 Türk kadınının portrelerinin yer alacağı bir sergiyle taçlandırılan bu etkinlikte 11 genç kıza da burs imkanı sağlanacak

360 derece moda şovu

dünyasında sonbahar demek yeniden her şeyin hareketlenmesi demek. Arka arkaya ünlü tasarımcılar yeni sezon koleksiyonlarını moda severlerle buluşturmaya başladı bile. Bunlardan biri de bu perşembe koleksiyonunu sergileyecek olan ... İçinizden "Çok uzun zamandır ortalarda yok, neler yapıyor?" dediğinizi duyar gibiyim... Aslında haklısınız. Yaklaşık 4.5 yıldır moda haftalarında, moda etkinliklerinde görmüyoruz onu.

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360 derece moda şovu

Ama Bülbül her tasarımcı gibi bu süreyi boşa geçirmedi. Mimar eşi Serhan Sarıpınar ile sayısız projeye imza attı. Ama sonunda yeniden iddialı hem de çok iddialı bir projesiyle ve defileyle karşımıza. Perşembe günü Bülbül sonbahar- kış koleksiyonunu kısa süre kapılarını açan eşiyle kendisine ait olan Hangarİst'te görücüye çıkarıyor. Defilenin ardından tüm koleksiyon Bülbül'ün yeni mağazası Perveran'da ve Gizia Gate'te satışa çıkacak... Ama bu proje tabii ki bununla sınırlı değil. Hadi gelin Bülbül anlatsın bize uzun bir aradan sonra yeniden koleksiyon hazırlamasına ilham veren bu projeyi ve 360 derecelik moda etkinliğini...

360 derece moda şovu

- Uzun zamandır bir defile yapmıyordunuz, belki de biraz daha uzaktınız moda dünyasına. Şimdi iddialı bir proje ile karşımızdasınız. Biraz anlatır mısınız bu projeyi?

- İlk önce projenin ismiyle başlayalım. Tüm projenin ismi Kapıları Aralayan Kadınlar...

360 derece moda şovu

- Merkezde kadınlar mı var?..

- Benim tüm koleksiyonlarımın ana merkezinde hep oldu, hep kadını işledim, kadınların öykülerini anlattım. Bu sefer de karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi hedefleyen, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, , sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların hikayelerini anlattım koleksiyonumda.

-Onlar kapalı kapıları aralamışlar, başka kadınların da bu kapıları aralaması ilham kaynağı oluyorlar öyle değil mi?

- Aynen öyle. Zaten bu koleksiyonun ruhunu tam olarak yansıtabilmek için de özel bir sergi daha gerçekleştiriyoruz.

360 derece moda şovu

- Bir fotoğraf sergisi...

- Evet. Defile günü misafirlerimizle ilk önce bu fotoğraf sergisini gezeceğiz. Ardından defile alanına gidip koleksiyonu göreceğiz. Sergide tahmin edeceğiniz gibi bambaşka alanlarda yaptıkları farklı şeylerle ilham kaynağı olan 11 kadının fotoğrafları bulunuyor. Bu kadınların fotoğraflarını da ben çektim. Bu da benim için büyüleyici bir serüven oldu. Her bir kadının hikayesi geniş kitleler tarafından duyulmayı hakediyor. Mesela Mars üzerine yapılan çalışmalara kabul edilen ilk Türk olan Saadet Yüncü de var bu kadınların arasında, yurt dışında bizi başarıyla temsil eden manken Öykü Baştaş da var.

360 derece moda şovu

- Koleksiyondan da bahsedebilir misiniz bize biraz?

- Tabii ki deri ve kumaşı birleştirerek devam ettirdiğim avangard çizgimde yine. Ancak bu sefer deriyi couture detaylar ile buluşturduk. Deriyi el işlemesi şeklinde yorumladık. Ayrıca koleksiyonda çok özel bir ipekli kumaş olan sandal kumaşını kullandık. Tarihi yüzlerce yıl önceye dayanan bu kumaşı aslına uygun şekilde yeniden ürettirdik.

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