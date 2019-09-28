360 derece moda şovu

- Merkezde kadınlar mı var?..

- Benim tüm koleksiyonlarımın ana merkezinde hep kadın oldu, hep kadını işledim, kadınların öykülerini anlattım. Bu sefer de karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi hedefleyen, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların hikayelerini anlattım koleksiyonumda.

-Onlar kapalı kapıları aralamışlar, başka kadınların da bu kapıları aralaması ilham kaynağı oluyorlar öyle değil mi?

- Aynen öyle. Zaten bu koleksiyonun ruhunu tam olarak yansıtabilmek için de özel bir sergi daha gerçekleştiriyoruz.