5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Kim Kardashian tek kuruş harcamadan reklam yaptı ve kasasına 5 dakikada 5 milyon dolar aktı. TV yıldızı Kim Kardashian, yine dakikada bir milyon dolar kazandı. 37 yaşındaki üç çocuk annesi Kim Kardashian, kozmetik piyasasında da adından söz ettiriyor. Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı. Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu çılgın tanıtım kampanyası için niç para harcamayan Kardashian ve ekibi sosyal medyanın gücünü kullandı. Parfüm setinin tanıtımı için Kim Kardashian Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.