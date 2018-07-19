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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Giriş Tarihi: 19.07.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 17:21
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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

tek kuruş harcamadan reklam yaptı ve kasasına 5 dakikada 5 milyon dolar aktı.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

TV yıldızı , yine dakikada bir milyon dolar kazandı.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

37 yaşındaki üç çocuk annesi , kozmetik piyasasında da adından söz ettiriyor.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu çılgın tanıtım kampanyası için niç para harcamayan Kardashian ve ekibi sosyal medyanın gücünü kullandı.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Parfüm setinin tanıtımı için Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı.

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5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!
5 dakikada 5 milyon dolar kazandı!

Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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