9 adımda stil sahibi olun!

EKOSE Yaza damgasını vuran ekose deseni kışa adapte oldu bile. Kış ekosesi özellikle yün karışımlı kumaşlara çok yakışıyor. KIRMIZI Kırmızı şüphesiz ki en iddialı renklerin başında geliyor. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bu renk, 2018 Sonbahar /Kış modasında da yerini koruyor. Geçtiğimiz kış trend olan pembenin yerini alan kırmızı tonlarını yeni sezonda doya doya kullanman için fırsat doğuyor. BERE Yeni sezonda bereler, klasik bere modellerinin tahtını yerinden ediyor. MİNİ ÇANTA Bir süredir revaçta olan küçük ve orta boy çantalar, kombinlere zarafet katmaya devam ediyor. BÜYÜK KÜPELER Yeni sezonda minimalizmden uzaklaşıyoruz. Sallantılı, büyük ve gösterişli küpeler kış aylarında kazak ve kabanlarla hoş bir görünüm sağlıyor. TAKIM Modernize edilmiş klasik ceketli takımlar kış mevsiminde pek bir moda. Bu parçalarda canlı renkler yerine koyu renkleri tercih edebilirsin. ÇİZGİLİ ÜST MODASI Jeanle, etekle, kumaş pantolonla; kısacası her şeyle uyan bu joker parçadan sen de mutlaka edinmelisin.