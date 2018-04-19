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9 adımda stil sahibi olun!

Giriş Tarihi: 19.04.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 17:24
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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

EKOSE

Yaza damgasını vuran ekose deseni kışa adapte oldu bile. Kış ekosesi özellikle yün karışımlı kumaşlara çok yakışıyor.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

KIRMIZI

Kırmızı şüphesiz ki en iddialı renklerin başında geliyor. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bu renk, 2018 Sonbahar /Kış modasında da yerini koruyor. Geçtiğimiz kış trend olan pembenin yerini alan kırmızı tonlarını yeni sezonda doya doya kullanman için fırsat doğuyor.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

BERE

Yeni sezonda bereler, klasik bere modellerinin tahtını yerinden ediyor.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

MİNİ ÇANTA

Bir süredir revaçta olan küçük ve orta boy çantalar, kombinlere zarafet katmaya devam ediyor.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

BÜYÜK KÜPELER

Yeni sezonda minimalizmden uzaklaşıyoruz. Sallantılı, büyük ve gösterişli küpeler kış aylarında kazak ve kabanlarla hoş bir görünüm sağlıyor.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

TAKIM

Modernize edilmiş klasik ceketli takımlar kış mevsiminde pek bir moda. Bu parçalarda canlı renkler yerine koyu renkleri tercih edebilirsin.

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9 adımda stil sahibi olun!
9 adımda stil sahibi olun!

ÇİZGİLİ ÜST MODASI

Jeanle, etekle, kumaş pantolonla; kısacası her şeyle uyan bu joker parçadan sen de mutlaka edinmelisin.

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