9 adımda stil sahibi olun!

KIRMIZI

Kırmızı şüphesiz ki en iddialı renklerin başında geliyor. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bu renk, 2018 Sonbahar /Kış modasında da yerini koruyor. Geçtiğimiz kış trend olan pembenin yerini alan kırmızı tonlarını yeni sezonda doya doya kullanman için fırsat doğuyor.