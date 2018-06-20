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  • Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

Giriş Tarihi: 20.06.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 09:18
Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

AYAK MANTARLARINDAN KURTULUN

Ayağınızı ağız çalkalama suyu ve su içeren leğende bekleterek mantardan kurtulabilirsiniz. Bekletmeniz gereken süre 20 dakika.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

ÇÖP KOKUSUNDAN KURTULUN

Çöpünüz kokmaya mı başladı? Kağıt havluya ağız çalkalama suyunu dökün ve çöpün kenarına koyun. Kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

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Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN

Antiseptik özelliği bulunan ağız çalkalama suyunu yüz temizliği için kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımında harikalar yarattığını göreceksiniz.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

KEPEĞE SON

Saçınızın dibine ağız çalkalama suyuyla masaj yapın ve ardından başınıza havlu sarın. Birkaç dakika sonra da saçınızı sadece suyla yıkayın. Kepeğin gittiğini göreceksiniz

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

BÖCEK ISIRIKLARINDA ACIYI AZALTIYOR

İster inanın ister inanmayın ağız çalkalama suları böcek ısırıklarının vermiş olduğu acıyı ve yanma hissini geçiriyor. Tek yapmanız gereken böceğin ısırdığı yere pamuk yardımıyla ağız çalkalama suyunu sürmek.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

EKRAN TEMİZLİĞİ

Telefonunuzun ekranını tertemiz yapmak için de kullanabilirsiniz.

Ağız çalkalama suyunu koltuk altınıza sürersiniz...

PİRELERDEN KURTULUN

Pire şampuanları pahalı olabiliyor. Ağız çalkalama suyunu veya normal köpek şampuanıyla köpeğinizi yıkarken kullanabilirsiniz. Köpeğiniz pirelerden kurtulacaktır.

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