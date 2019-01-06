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Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

Hayatımızın merkezi haline gelen sosyal medyada ne haram ne helal, ne günah ne sevap biliyor musunuz? Belki de parmaklarınızla gıybet yapıp beğeninizle kul hakkına giriyor, paylaştığınız fotoğrafla günah işliyorsunuz. İşte Prof. Dr. 'ndan sosyal medyanın günah ve sevapları...

PINAR YILDIZ YÜKSEL
PINAR YILDIZ YÜKSEL Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 06.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 10:19
Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

Hayatımızın merkezi haline gelen sosyal medyada ne haram ne helal, ne günah ne sevap biliyor musunuz? Belki de parmaklarınızla gıybet yapıp beğeninizle kul hakkına giriyor, paylaştığınız fotoğrafla günah işliyorsunuz. İşte Prof. Dr. 'ndan sosyal medyanın günah ve sevapları...

Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

artık hayatımızın içine girdi. Aynı evin içinde bile telefonlarla haberleşir olduk. Neredeyse dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Eskiden komşu evlerinde yapılan dedikodular şimdi WhatsApp gruplarına taşındı. Yenilen yemekten alınan hediyeye, yapılan yardımdan ilişki durumuna kadar her şey milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. Sosyal ağlarda paylaşım yapmazsa kişi kendini kötü hissediyor. Hayatımızı teknolojinin oluşturduğu bu yeni sosyal ortamda geçiriyorsak, bunu inancımızın kurallarından da bağımsız sayamayız. Dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor diye gıybet yapmadığımızı mı sanıyoruz? Olmayan bir bilgiyi paylaşmak yalan söylemek sayılmıyor mu? Sadece siz görüyorsunuz diye uygunsuz görüntüleri izlemek haram değil mi? Bu konuda kafalar karışık. Bizde Prof. Dr. ile bir araya geldik ve sosyal medyanın günah, sevap, haram ve helallerini konuştuk. Hatipoğlu: "Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, haberi araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız" diyor.

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Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

NEFSİNİZİ POHPOHLAMAYIN

- Yapılan yardımları kişilerin fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyadan paylaşmak dinen uygun mu?

- Görüntüsü paylaşılan kişinin bulunduğu çevrede rencide olma durumu var mı öncelikle buna bakmalıyız. İkincisi yardımı yapan kişinin niyeti önemli. Diğer paylaşımlarından niyetinin ne olduğu anlaşılır. "İyilikte yardımlaşın" diyor Peygamberimiz. Farz olan zekât gibi iyilikler aleni verilmelidir. "Kişinin ben zekâtımı verdim" deme hakkı var, teşvik için. Sadaka niyetindeki iyiliklerin ise paylaşılmaması gerekir. Ölçü şu olmalı. Hz. Ali dört lirası olduğunda; birini gece, birini gündüz, birini açık verir, birini de gizlerdi. Demek ki açıktan da verilebilir gizli de. Bu kişinin duruşuyla alakalı. Yapılan iyilik açık olduğunda bazı kişiler sizin hakkınızda kötü algı oluşturup "Yaptığı iyiliği gösteriyor" der. İkincisi nefsiniz de pohpohlanmış olur. "Ne kadar büyük bir adammışım 10 kişiye ayakkabı giydirdim" şeklinde şeytan sizinle uğraşabilir.

Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

YEMEK FOTOĞRAFI YÜKLEMEYİN

- Sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak caiz mi, güzel sofralar paylaşarak günah işliyor muyuz?

- Nerede paylaştığımız önemli. Tamamen tüketici olan, zevkine sefasına düşkün bir görüntü içinde paylaşırsak bu problem oluşturur. Başkalarını bizim yakaladığımız imkânları yakalamaya zorlayabilir. Sosyal medyayı durumu iyi olanlar da olmayanlar da hatta çocuklar da kullanıyor. Bu toplumdaki çatışmanın, karşılıklı hesaplaşmanın da yolunu açar. Kul hakkına girer. Kişilerin dedikodularına, hasetlerine sebep olabilirsiniz. Böylece hem günaha girmiş hem de günaha davet etmiş olursunuz. Bu haset, yemeği paylaşma günahından bile büyük. Bir yemekte birkaç yüz lirayı birden harcayıp kalkanlar da var, o parayla bir ay geçinenler de. Temkinli olmamız gerekir. Daha özenli hesaplar açabiliriz. Hesabımızı gizleyebiliriz. Sizinle aynı durumda olan insanlar görsün sadece. Bir çocuk görse ve gidip annesinden o yemeği istese, annesi de durumu el vermediği için yapamasa bakın kaç probleme yol açacaksınız.

Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

ALLAH AĞZIMIZA SUS DİYECEK ORGANLAR KONUŞACAK

- Ahirette paylaştıklarımızdan sorgulanacak mıyız?

- "Ahiret âleminde hiç hesaba katmadığınız şeylerden sorgulanacaksınız" diye bir ayet var. Ahirette dudak, dil, göz, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız.

Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

BEĞENİRKEN 10 KEZ DÜŞÜNÜN

Hakkında yanlış haber yapılan, iftiraya uğrayan ünlüler, siyasetçiler, din adamları hepsi ahirette alacaklı olacaklar. Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün. Günah sadece içki, zina kumar değildir. Haset, insanın eliyle diliyle işlediği günah bunlardan daha fecidir. Hz. Peygamberimiz: "Kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz" diyor. Yalan şahitlik kamuyu ilgilendiriyor.

Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

DM'DEN YÜRÜMEK ÇİRKİN BİR HAREKET

- "DM'den yürüme" olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor...

- Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp "Sizi seviyorum" dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır.

ERKEĞİN DEKOLTESİ DE MAKBUL DEĞİL

- En çok tıklananlar cinsel temalı içerikler oluyor. Bu görüntüleri izlemek günah mı?

- Bu direk haram ve günahtır. Erkek için de kadın için de geçerli. Erkeğin de giyinmesinin bir ölçüsü olmalı. Göğsünün dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisi makbul müdür? Bütün suç günah kadınlardaymış gibi haksızlık etmemeli.

ÇOCUĞUNUZA NAZAR DEĞEBİLİR

- Çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmamız çocuğumuza zarar verebilir mi, nazar değebilir mi?

- Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmak onların aleyhinde dedikodu ve haset duygularının oluşmasına sebep olabilir. Nazara da sebep olabilir. Yakından da uzaktan da etkiler, paylaşmamak daha doğru.

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