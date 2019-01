Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

Sosyal medya artık hayatımızın içine girdi. Aynı evin içinde bile telefonlarla haberleşir olduk. Neredeyse dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Eskiden komşu evlerinde yapılan dedikodular şimdi WhatsApp gruplarına taşındı. Yenilen yemekten alınan hediyeye, yapılan yardımdan ilişki durumuna kadar her şey milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. Sosyal ağlarda paylaşım yapmazsa kişi kendini kötü hissediyor. Hayatımızı teknolojinin oluşturduğu bu yeni sosyal ortamda geçiriyorsak, bunu inancımızın kurallarından da bağımsız sayamayız. Dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor diye gıybet yapmadığımızı mı sanıyoruz? Olmayan bir bilgiyi paylaşmak yalan söylemek sayılmıyor mu? Sadece siz görüyorsunuz diye uygunsuz görüntüleri izlemek haram değil mi? Bu konuda kafalar karışık. Bizde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldik ve sosyal medyanın günah, sevap, haram ve helallerini konuştuk. Hatipoğlu: "Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, haberi araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız" diyor.