Ahirette like’larınızın da hesabını vereceksiniz

DM'DEN YÜRÜMEK ÇİRKİN BİR HAREKET



- "DM'den yürüme" olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor...

- Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp "Sizi seviyorum" dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır.



ERKEĞİN DEKOLTESİ DE MAKBUL DEĞİL



- En çok tıklananlar cinsel temalı içerikler oluyor. Bu görüntüleri izlemek günah mı?

- Bu direk haram ve günahtır. Erkek için de kadın için de geçerli. Erkeğin de giyinmesinin bir ölçüsü olmalı. Göğsünün dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisi makbul müdür? Bütün suç günah kadınlardaymış gibi haksızlık etmemeli.



ÇOCUĞUNUZA NAZAR DEĞEBİLİR



- Çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmamız çocuğumuza zarar verebilir mi, nazar değebilir mi?

- Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmak onların aleyhinde dedikodu ve haset duygularının oluşmasına sebep olabilir. Nazara da sebep olabilir. Yakından da uzaktan da etkiler, paylaşmamak daha doğru.