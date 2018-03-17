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üyle ortaya çıktı... İşte modası

Giriş Tarihi: 17.03.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 14:39
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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası

kıyafet modası, moda her zaman geleneklere bağlı kalmayabiliyor, teknoloji ile birlikte artık 3 boyutlu bir yazıcı ile kıyafet üretilebiliyor. Doğal olarakta teknoloji moda trendlerinde bu şekilde de müdahale edebiliyor.

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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası

Geri ve çevreye duyarlılık için özel bir durum ancak bir elbise ile sokaklarda dolaşmak oldukça cesurca olsa. Aslında dönüşümüyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde oldukça ilgi çekici ve güzel gibi gözüküyor ancak üzerinde taşıma konusunda insanı biraz şüpheye düşürüyor.

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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası

3 boyutlu baskı teknolojileri kullanıldığı için tasarımlarda çok çeşitli olacak bu yüzden farklı bir artı sunuyor. Ayrıca bireysel olarakta kıyafetler üretilebilecek yine durumun çeşitli artıları arasında yer alıyor.

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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası
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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası
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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası
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üyle ortaya çıktı... İşte modası
Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası
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