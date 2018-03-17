Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası

Geri dönüşüm ve çevreye duyarlılık için özel bir durum ancak plastik bir elbise ile sokaklarda dolaşmak oldukça cesurca olsa. Aslında atıkların dönüşümüyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde oldukça ilgi çekici ve güzel gibi gözüküyor ancak üzerinde taşıma konusunda insanı biraz şüpheye düşürüyor.