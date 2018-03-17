Atıkların dönüşümüyle ortaya çıktı... İşte plastik modası

Plastik kıyafet modası, moda her zaman geleneklere bağlı kalmayabiliyor, teknoloji ile birlikte artık 3 boyutlu bir yazıcı ile kıyafet üretilebiliyor. Doğal olarakta teknoloji moda trendlerinde bu şekilde de müdahale edebiliyor. Geri dönüşüm ve çevreye duyarlılık için özel bir durum ancak plastik bir elbise ile sokaklarda dolaşmak oldukça cesurca olsa. Aslında atıkların dönüşümüyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde oldukça ilgi çekici ve güzel gibi gözüküyor ancak üzerinde taşıma konusunda insanı biraz şüpheye düşürüyor. 3 boyutlu baskı teknolojileri kullanıldığı için tasarımlarda çok çeşitli olacak bu yüzden farklı bir artı sunuyor. Ayrıca bireysel olarakta plastik kıyafetler üretilebilecek yine durumun çeşitli artıları arasında yer alıyor.