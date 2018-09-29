Bakması bile iğrenç ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Japonların lüks restoranlarında servis edilen istiridye sashimi, görüntüsüyle olduğu kadar pahalılığıyla da şaşırtıyor. Genellikle çiğ olarak tüketilen istiridyenin fiyatı 600 dolara kadar çıkabiliyor! Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle öne çıkan Japon mutfağı da ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor. 'Denizden babam çıksa yerim' mantığını benimseyen Japonlar, denizde çıkan çeşitli böcekleri, balıkları, istiridyeleri pişmiş, çoğunlukla da çiğ olarak tüketiyor. Japonların meşhur olduğu kadar pahalı yiyecekleri de, dev istiridyeden yaptıkları... Giant clam (dev istiridye) adı verilen bu deniz canlısına, büyüklüğü ve ilginçliğiyle 'canavar' benzetmesi yapılıyor. Fotoğraflardaki istiridye de o kadar büyük ki, içine yavru yengeçler bile gizlenebiliyor. Dev istiridyeden çeşitli yemekler yapılabiliyor. Örneğin çiğ olarak tüketilebiliyor ya da sebzelerle sote edilebiliyor. İnce dilimlenmiş, çoğunlukla deniz mahsülü çiğ et ile yapılan sashimi, istiridyeden de hazırlanabiliyor. İstiridye sashimi'nin fiyatı özel restoranlarda 600 dolara (2 bin 700 lira civarı) kadar çıkabiliyor!