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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Giriş Tarihi: 14.09.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 16:39
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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Japonların lüks restoranlarında servis edilen sashimi, görüntüsüyle olduğu kadar pahalılığıyla da şaşırtıyor. Genellikle çiğ olarak tüketilen istiridyenin fiyatı 600 dolara kadar çıkabiliyor!

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle öne çıkan Japon mutfağı da ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor.

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

"Denizden babam çıksa yerim" mantığını benimseyen Japonlar, denizde çıkan çeşitli böcekleri, balıkları, leri pişmiş, çoğunlukla da çiğ olarak tüketiyor. Japonların meşhur olduğu kadar pahalı yiyecekleri de, dev istiridyeden yaptıkları...

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Giant clam (dev ) adı verilen bu deniz canlısına, büyüklüğü ve ilginçliğiyle "canavar" benzetmesi yapılıyor. Fotoğraflardaki istiridye de o kadar büyük ki, içine yavru yengeçler bile gizlenebiliyor.

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

Dev den çeşitli yemekler yapılabiliyor. Örneğin çiğ olarak tüketilebiliyor ya da sebzelerle sote edilebiliyor.

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

İnce dilimlenmiş, çoğunlukla deniz mahsülü çiğ et ile yapılan sashimi, den de hazırlanabiliyor.

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Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!
Bakması bile iğrenç gelebilir ama bayıla bayıla yiyorlar... Porsiyonu 600 dolar!

sashimi'nin fiyatı özel restoranlarda 600 dolara (2 bin 700 lira civarı) kadar çıkabiliyor!

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