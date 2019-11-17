Beyza Ağaoğlu: "Ebru sanatına ilk görüşte aşık oldum"

SÜMER GÖKBİLİMİNİ ARAŞTIRDIM
"Bu sergimde amacım, minyatür birikimlerimi çok sevdiğim ebru ile bir araya getirerek, hikayesi olan çalışmalar yapmaktı. Konusunu, evren, burçlar ve gezegenler olarak düşlediğimi bu sergi hazırlık araştırmalarımda, ustam sayın Özcan Özcan'ı da önermeleriyle Sümer gökbiliminde burçlar ve gezenlerden, Metin And'ın Minyatürlerle Osmanlı Mitologyası kitabından çok yararlandnım. Ebrularımdaki çiçeklere gelince, bir ebru sevdalısı için olmazsa olmazımdı. Her burcun bir çiçeğini yapmak istedim, astrolog Münevver Çetiner'den aldığım bilgiler doğrultusunda bunun bilimsel gerçekliğinin olmadığını öğrendim."