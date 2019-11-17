Beyza Ağaoğlu: "Ebru sanatına ilk görüşte aşık oldum"

Öyle ki bu sergiye hazırlanması, eserlerini tamamlaması üç yılını almış... Ebruyla tanışması ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Derin tasavvuf okumaları yaptığı bir dönem bu. Ebru hakkında hiçbir fikri yok henüz. Bir arkadaşı sohbetlerinde ebru derslerine başladığını söylüyor ve birkaç örnek getiriyor, kendi yaptıklarından. O an karar veriyor Ağaoğlu bu sanatla uğraşmaya... Arkadaşı, Türkiye'nin en önemli ebru sanatçılarından, büyük usta Hikmet Barutçugil'den ders alıyor. Ama bilen bilir, Barutçugil öyle özel, bire bir ders veren bir isim değil. Toplu olarak veriyor... Ağaoğlu hemen arıyor kendisini. Ama o yıl öğrenci kaydına yer kalmadığını öğreniyor. Bir sonraki seneyi bekliyor ve başlıyor.