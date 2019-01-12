Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Diğer yandan İstanbul da elektronik müziğin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Zorlu PSM Genel Müdürü, DJ Murat Abbas da bunu doğruluyor: "İstanbul, son senelerdeki tüm dezavantajlı koşullara rağmen elektronik müzik alanında önemli uğrak noktalarından birisi olmaya devam ediyor." Yabancı DJ'ler de burada çalmayı seviyor. Solomun'u getiren Isolate'in kurucularından DJ Murat Uncuoğlu, "Solomun, her defasında Türkiye'de çalmaktan çok keyif aldığını söylüyor. Bunun nedeni de seyircinin coşkusu" diyor.

