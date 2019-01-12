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Bir gün herkes 15 dakikalığına olacak

Performanslar kapalı gişe geçiyor, yabancı isimler İstanbul'da çalmaktan büyük keyif alıyor. Gençler, idol olarak gördükleri 'ler gibi olmak için kursların kapısını çalıyor. DJ'lik çok gözde ama sadece en iyiler ayakta kalabiliyor

MELTEM FIRATLI Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 12.01.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:03
Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Performanslar kapalı gişe geçiyor, yabancı isimler İstanbul'da çalmaktan büyük keyif alıyor. Gençler, idol olarak gördükleri 'ler gibi olmak için kursların kapısını çalıyor. DJ'lik çok gözde ama sadece en iyiler ayakta kalabiliyor

Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Günümüzün en popüler 'lerinden Solomun, yeni yıla üç gün kala Zorlu PSM'de kapalı gişe bir performans gerçekleştirdi. Setin başına geçtiğinde saat 01.00'dı. Sahneden indiğinde güneşin ilk ışıkları ile birlikte yeni bir gün başlamıştı.

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Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Yılbaşı gecesi saat tam 24.00'te sosyal medyada gezinenler 'lerin DJ'i Carl Cox'un 28 Eylül 2019'da İstanbul'a geleceği duyurusu ile karşılaştılar. Hayranları için bundan daha güzel bir yeni yıl hediyesi olamazdı.
Dört gün sonra bu kez DJ Mahmut Orhan'ın Kenan Doğulu'nun Vay Be parçasına yaptığı remix dijital platformlarda yayınlandı. Ve kısa sürede en çok dinlenenler listesinin zirvesine yerleşti.

Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

-prodüktörler son yıllarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Performanslarını izlemeye gidiyor, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle gençlerin yeni kahramanları onlar. Üstelik sadece dinlemek değil, onlar gibi olmak istiyorlar. DJ'lik kurslarına yönelik artan ilginin nedeni de bu.

Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Diğer yandan İstanbul da elektronik müziğin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Zorlu PSM Genel Müdürü, Murat Abbas da bunu doğruluyor: "İstanbul, son senelerdeki tüm dezavantajlı koşullara rağmen elektronik müzik alanında önemli uğrak noktalarından birisi olmaya devam ediyor." Yabancı DJ'ler de burada çalmayı seviyor. Solomun'u getiren Isolate'in kurucularından DJ Murat Uncuoğlu, "Solomun, her defasında Türkiye'de çalmaktan çok keyif aldığını söylüyor. Bunun nedeni de seyircinin coşkusu" diyor.

Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Mahmut Orhan gibi isimlerin menajerliğini yapan Çağlar Aydın ise gençlerin DJ'liğe olan ilgisinin artmasında Türkiye'den çıkan isimlerin dünyada da bilinir hale gelmesinin etkili olduğuna inanıyor. Peki bu yükseliş devam eder mi? İyi bir DJ nasıl oluyor?.. Sorularımızı sektörden isimlere yönelttik.

Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

DJ OLMAK KOLAY SÜRDÜRMEK ZOR

Jeton Records kurucusu, -prodüktör Ferhat Albayrak, DJ'lik eğitimi alanında demokratikleşmenin söz konusu olduğunu bunu da sağlıklı bulduğunu söylüyor: "20 sene önce DJ'liği öğrenebileceğiniz yer yoktu.

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