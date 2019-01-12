Bir gün herkes 15 dakikalığına DJ olacak

Performanslar kapalı gişe geçiyor, yabancı isimler İstanbul'da çalmaktan büyük keyif alıyor. Gençler, idol olarak gördükleri DJ'ler gibi olmak için kursların kapısını çalıyor. DJ'lik çok gözde ama sadece en iyiler ayakta kalabiliyor Performanslar kapalı gişe geçiyor, yabancı isimler İstanbul'da çalmaktan büyük keyif alıyor. Gençler, idol olarak gördükleri DJ'ler gibi olmak için kursların kapısını çalıyor. DJ'lik çok gözde ama sadece en iyiler ayakta kalabiliyor Günümüzün en popüler DJ'lerinden Solomun, yeni yıla üç gün kala Zorlu PSM'de kapalı gişe bir performans gerçekleştirdi. Setin başına geçtiğinde saat 01.00'dı. Sahneden indiğinde güneşin ilk ışıkları ile birlikte yeni bir gün başlamıştı. Yılbaşı gecesi saat tam 24.00'te sosyal medyada gezinenler DJ'lerin DJ'i Carl Cox'un 28 Eylül 2019'da İstanbul'a geleceği duyurusu ile karşılaştılar. Hayranları için bundan daha güzel bir yeni yıl hediyesi olamazdı. DJ-prodüktörler son yıllarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Performanslarını izlemeye gidiyor, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle gençlerin yeni kahramanları onlar. Üstelik sadece dinlemek değil, onlar gibi olmak istiyorlar. DJ'lik kurslarına yönelik artan ilginin nedeni de bu. Diğer yandan İstanbul da elektronik müziğin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Zorlu PSM Genel Müdürü, DJ Murat Abbas da bunu doğruluyor: 'İstanbul, son senelerdeki tüm dezavantajlı koşullara rağmen elektronik müzik alanında önemli uğrak noktalarından birisi olmaya devam ediyor.' Yabancı DJ'ler de burada çalmayı seviyor. Solomun'u getiren Isolate'in kurucularından DJ Murat Uncuoğlu, 'Solomun, her defasında Türkiye'de çalmaktan çok keyif aldığını söylüyor. Bunun nedeni de seyircinin coşkusu' diyor. DJ Mahmut Orhan gibi isimlerin menajerliğini yapan Çağlar Aydın ise gençlerin DJ'liğe olan ilgisinin artmasında Türkiye'den çıkan isimlerin dünyada da bilinir hale gelmesinin etkili olduğuna inanıyor. Peki bu yükseliş devam eder mi? İyi bir DJ nasıl oluyor?.. Sorularımızı sektörden isimlere yönelttik. DJ OLMAK KOLAY SÜRDÜRMEK ZOR Jeton Records kurucusu, DJ-prodüktör Ferhat Albayrak, DJ'lik eğitimi alanında demokratikleşmenin söz konusu olduğunu bunu da sağlıklı bulduğunu söylüyor: '20 sene önce DJ'liği öğrenebileceğiniz yer yoktu.