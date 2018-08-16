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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 11:45
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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

Hollywood yıldızı ile boşanma aşamasında olduğu aktris 'nin çocukları için verdiği yasal mücadele giderek kızışıyor.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

'nin, ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anlaşması üzerine mahkeme savaşının detayları halka açık hale getirildi.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

Hollywood yıldızı , çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Vivienne ve Knox için bu durumun 'korkunç' olduğunu düşünüyor.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

Blast'in haberine göre, boşanma konularının özel kalması gerektiğini ve şu anda halka açık bir durumda olmanın 'iğrenç' olduğunu savunuyor.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

Boşanma sürecinin basından gizli sürdürülmesi gerektiğini belirten aktör, her kafadan bir ses çıkmasının çocukları için korkunç bir durum olduğunu söyledi.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

53 yaşındaki Pitt, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ve çocuklarının bunları sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmasını iğrenç bulduğunu açıkladı.

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: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...
Brad Pitt: Yaptıklarını iğrenç buluyorum...

, 'nin boşanma savaşlarının çocukları nasıl incittiğini ve halka açık olarak kavga etmeyi nasıl durduracağını görmesini umuyor.

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