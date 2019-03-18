Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

Bu tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye teşhisi konduğu anlamına geliyor. Tablo her ne kadar vahim gibi gözükse de, doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Peki sağlıklı beslenme denince akla ilk gelen besinlerin yanı sıra çok fazla tüketmediğimiz gizli kahraman besinler yok mu? Tabi ki var işte kanserle savaşan şifacı besinler ve ... Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri anlattı...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:56
Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

İşte kanserle savaşan mutlaka yemeniz gereken besinlerin ve uzak durmanız gereken besinlerin listesi…

Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

İŞİN SIRRI HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ

Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi söz konusu olmakla birlikte sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi kalıtsal olmayan faktörler ciddi risk unsurlarıdır. Amerikan Derneği (American Cancer Society) sağlıklı bir diyet eşliğinde ideal kilo korunarak haftada en az 150 dk. orta yoğunlukta egzersiz yapılırsa, yaşam boyu kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtmiştir. Tabi ki bunların yanı sıra, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak da şarttır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.

Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

GÜNDE 3-4 TANE YİYEBİLİRSİNİZ

Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var.

Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

• Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.

Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

• Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.

Bu besin tam bir kansersavar! İşte mucizevi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler

• Ceviz: Her gün 3-4 adet tüketilerek bu besinlerin koruyu özelliğinden faydalanılabilir.

BİZE ULAŞIN