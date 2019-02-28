Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Oscar gecesinden bu yana milyonlarca kişi Irina Shayk'a sosyal medyadan sesleniyor: 'Lütfen, sen çekil aradan!' Peki neden? Oscar gecesinden bu yana milyonlarca kişi Irina Shayk'a sosyal medyadan sesleniyor: 'Lütfen, sen çekil aradan!' Peki neden? Eğer Bradley Cooper ile Lady Gaga, sahneye çıkıp da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak Shallow şarkıyı söylemeseydi belki de bu yılki Oscar töreni bu kadar konuşulmayacaktı. Ödül dağılımı da dahil çok da büyük bir heyecan yaratmayan Oscar törenine damgasını vuran Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın, 'noktayı' birbirlerine 'aşık gibi' bakarak koydukları sahne performansı oldu. Cooper'ın yönetmenliğini de üstlendiği A Star is Born filminin ödüllü şarkısı Shallow'u seslendirirken ikili arasında öyle bir elektrik oluştu ki bu sahneden seyirciye bile ulaştı. İşte o anların sonrasında da söylenti çarkı dönmeye başladı. 32 yaşındaki Lady Gaga'nın kısa bir süre önce nişanlısından ayrılması zaten söylentileri ateşlemişti. Bir iddiaya göre Lady Gaga, film setinde Cooper'a aşık olmuştu. Sırf bu yüzden nişanlısını bile bırakmıştı.Daha az dile getirilen bir iddiaya göre ikili arasında sette belirgin bir çekim oluşmuştu. Bu iddialara inanmayanlar da vardı elbette. Onlar da Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile çocuklu ve mutlu beraberliğini öne sürüyorlardı. Üstelik Shayk, güzelliğiyle göz kamaştıran bir modeldi.