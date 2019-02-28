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Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Oscar gecesinden bu yana milyonlarca kişi 'a sosyal medyadan sesleniyor: "Lütfen, sen çekil aradan!" Peki neden?

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:50
Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Oscar gecesinden bu yana milyonlarca kişi 'a sosyal medyadan sesleniyor: "Lütfen, sen çekil aradan!" Peki neden?

Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Eğer ile , sahneye çıkıp da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak Shallow şarkıyı söylemeseydi belki de bu yılki Oscar töreni bu kadar konuşulmayacaktı.

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Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Ödül dağılımı da dahil çok da büyük bir heyecan yaratmayan Oscar törenine damgasını vuran ile 'ın, "noktayı" birbirlerine "aşık gibi" bakarak koydukları sahne performansı oldu.

Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Cooper'ın yönetmenliğini de üstlendiği A Star is Born filminin ödüllü şarkısı Shallow'u seslendirirken ikili arasında öyle bir elektrik oluştu ki bu sahneden seyirciye bile ulaştı.

Bu iddia ortalığı karıştırdı!

İşte o anların sonrasında da söylenti çarkı dönmeye başladı. 32 yaşındaki 'nın kısa bir süre önce nişanlısından ayrılması zaten söylentileri ateşlemişti.

Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Bir iddiaya göre , film setinde Cooper'a aşık olmuştu. Sırf bu yüzden nişanlısını bile bırakmıştı.Daha az dile getirilen bir iddiaya göre ikili arasında sette belirgin bir çekim oluşmuştu.

Bu iddia ortalığı karıştırdı!

Bu iddialara inanmayanlar da vardı elbette. Onlar da Cooper'ın Rus model ile çocuklu ve mutlu beraberliğini öne sürüyorlardı. Üstelik Shayk, güzelliğiyle göz kamaştıran bir modeldi.

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