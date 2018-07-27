Bu tüyolar göbek eritiyor!

Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın en garantili yolu ne? Dr. Fevzi Özgönül, aşırı iştah probleminden, tatlı krizlerinden, abur cubur yeme alışkanlıklarından kolaylıkla nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor... Tatil, nişan, düğün ya da önemli bir davet için hazırlık yaklaşırken aç kalma' seansları ile göbekler eritilmeye çalışılıyor… Ancak şok diyetlerin hiçbir faydası olmadığı gibi, kısır döngü göbeklere eklenen kalça, basen gibi sorunlarla devam ediyor. Dr. Fevzi Özgönül, aşırı iştah probleminden, tatlı krizlerinden, abur cubur yeme alışkanlıklarından kolaylıkla nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor... Vücudunuzda kötü olan yağları; yani göbek, kalça ve baseninizde bulunan yağları her zaman size destek olan dokular olarak görün. Böyle düşünürseniz, bu destekten kurtulmak için mutlaka bedeninizi güçlendirmek zorunda olduğunuzu hissedeceksiniz.