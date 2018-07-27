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Bu tüyolar göbek eritiyor!

Giriş Tarihi: 27.07.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 15:50
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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın en garantili yolu ne?

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Dr. Fevzi Özgönül, aşırı iştah probleminden, tatlı krizlerinden, abur cubur yeme alışkanlıklarından kolaylıkla nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor...

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Tatil, nişan, düğün ya da önemli bir davet için hazırlık yaklaşırken aç kalma' seansları ile göbekler eritilmeye çalışılıyor…

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Ancak şok diyetlerin hiçbir faydası olmadığı gibi, kısır döngü göbeklere eklenen kalça, basen gibi sorunlarla devam ediyor.

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Dr. Fevzi Özgönül, aşırı iştah probleminden, tatlı krizlerinden, abur cubur yeme alışkanlıklarından kolaylıkla nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor...

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Vücudunuzda kötü olan yağları; yani göbek, kalça ve baseninizde bulunan yağları her zaman size destek olan dokular olarak görün.

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Bu tüyolar göbek eritiyor!
Bu tüyolar göbek eritiyor!

Böyle düşünürseniz, bu destekten kurtulmak için mutlaka bedeninizi güçlendirmek zorunda olduğunuzu hissedeceksiniz.

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