- Acı ya da mutluluk... Sizce hangisi insanın karakterini şekillendiriyor?

- Her ne kadar birbirine zıt gibi görünseler de, acının ve mutluluğun birbirini tamamladığına ve her ikisinin de önemli ölçüde etkili olduğuna inanıyorum. Eğer ikisini bir arada yaşamasaydık hayatımız bu kadar anlamlı olmazdı.

Her ikisi arasında bir denge olduğunu düşünüyorum.

Tabii ki hepimiz mutlu olmayı dileriz. Ama yaşadığımız acılarla mutluluğumuz daha anlamlı ve değerli oluyor.