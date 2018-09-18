Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Bu kadar çok ünlünün kuşburnu yağını sevmesinin ve günlük cilt bakım rutinlerine dahil etmesinin bir nedeni var. Bu yağ, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip cilt besleyici vitaminler, esansiyel yağ asitleri ve fenollerle doludur. Kate Middleton kusursuz bir cilt elde etmek için kuşburnu yağı kullanıyor. Miranda Kerr, yaşlanmanın önlenmesi söz konusu olduğunda bu yağın harika olduğunu söylüyor. Öyleyse bu yağı cilt bakımı rutininize eklemenizin zamanı geldi. Kuşburnu (Rosa canina), boyu genellikle 1-5 metre arası olan çalı şeklindeki küçük bir ağaççık olup, asıl vatanının Türkiye olduğu ve buradan dünyanın bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı tahmin edilmektedir. Eylül ve Ekim aylarında toplanan meyveleri, güneşli, kuru ve havadar yerlerde iyice yıkandıktan sonra kurutulur. Bazı ülkelerde Kuşburnu çekirdeğinden Kuşburnu Çekirdek yağı (Kuşburnu yağı) elde edilir.