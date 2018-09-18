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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Giriş Tarihi: 18.09.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 10:09
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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Bu kadar çok ünlünün kuşburnu yağını sevmesinin ve günlük bakım rutinlerine dahil etmesinin bir nedeni var.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Bu yağ, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip besleyici vitaminler, esansiyel yağ asitleri ve fenollerle doludur.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

kusursuz bir elde etmek için kuşburnu yağı kullanıyor.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Miranda Kerr, yaşlanmanın önlenmesi söz konusu olduğunda bu yağın harika olduğunu söylüyor.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Öyleyse bu yağı bakımı rutininize eklemenizin zamanı geldi.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Kuşburnu (Rosa canina), boyu genellikle 1-5 metre arası olan çalı şeklindeki küçük bir ağaççık olup, asıl vatanının Türkiye olduğu ve buradan dünyanın bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı tahmin edilmektedir.

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Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!
Cildinin pürüzsüz olmasının sırrı buymuş!

Eylül ve Ekim aylarında toplanan meyveleri, güneşli, kuru ve havadar yerlerde iyice yıkandıktan sonra kurutulur. Bazı ülkelerde Kuşburnu çekirdeğinden Kuşburnu Çekirdek yağı (Kuşburnu yağı) elde edilir.

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