Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Eski sevgililerine dönme alışkanlığı... Jennifer eski sevgililerini bir türlü eskitememesiyle ünlü. Onun ilişkileri asla bitmiyor, bir şekilde dönüp dolaşıp aynı adamlarla takılmayı sürdürüyor. Dedikodular o ki, Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004 yılındaki o dramatik ayrılıklarından sonra bir süre daha 'takılmaya' devam etmişlerdi. 2005 yılında katıldığı bir canlı yayında Jennifer Lopez bu huyunu itiraf etti. Hatırlarsanız şu anki büyük aşkı Alex Rodriguez ile tanışmadan önce de, 2011'den 2016'ya kadar da Casper Smart ile küsüp-barışma hızına yetişememiştik. Aynı şekilde Marc Anthony ile olan bir dargın bir barışık beraberliği yıllarca sürüncemede kalmıştı. Sonra zaten evlenip boşandılar. Işık hızıyla ilişkiye başlama alışkanlığı... Jennifer Lopez'in adı Hollywood'da duyulmaya başlandığı andan itibaren bir saniye bile yalnız kaldığını görmedik. 1999-2001: Diddy ile ilişkisi vardı 2000: Sonradan evleneceği Cris Judd ile tanıştı 2001: Diddy ile ayrılıp Chris ile evlendi 2002: Ben Affleck'in yanına taşındı ve aynı yıl nişanlandı 2004: Ben Affleck ile evlendi ve aynı yıl boşandı 2004: Boşandıktan altı ay sonra Marc Anthony ile evlendi Annesi Guadalupe bir keresinde tam 2.4 milyon dolar kaybettiği, bu borcu da Jennifer Lopez'in kapattığı biliniyor. İşin daha da şaşırtıcı tarafı; Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ayrılma sebebinin, Guadalupe Hanım'ın kumar tutkusu olması...