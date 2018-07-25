Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

2005 yılında katıldığı bir canlı yayında Jennifer Lopez bu huyunu itiraf etti. Hatırlarsanız şu anki büyük aşkı Alex Rodriguez ile tanışmadan önce de, 2011'den 2016'ya kadar da Casper Smart ile küsüp-barışma hızına yetişememiştik. Aynı şekilde Marc Anthony ile olan bir dargın bir barışık beraberliği yıllarca sürüncemede kalmıştı. Sonra zaten evlenip boşandılar.

