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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Giriş Tarihi: 25.07.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 11:24
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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Eski sevgililerine dönme alışkanlığı...

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Jennifer eski sevgililerini bir türlü eskitememesiyle ünlü. Onun ilişkileri asla bitmiyor, bir şekilde dönüp dolaşıp aynı adamlarla takılmayı sürdürüyor. Dedikodular o ki, ve Ben Affleck, 2004 yılındaki o dramatik ayrılıklarından sonra bir süre daha 'takılmaya' devam etmişlerdi.

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

2005 yılında katıldığı bir canlı yayında bu huyunu itiraf etti. Hatırlarsanız şu anki büyük aşkı Alex Rodriguez ile tanışmadan önce de, 2011'den 2016'ya kadar da Casper Smart ile küsüp-barışma hızına yetişememiştik. Aynı şekilde Marc Anthony ile olan bir dargın bir barışık beraberliği yıllarca sürüncemede kalmıştı. Sonra zaten evlenip boşandılar.

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Işık hızıyla ilişkiye başlama alışkanlığı...

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

'in adı Hollywood'da duyulmaya başlandığı andan itibaren bir saniye bile yalnız kaldığını görmedik.

1999-2001: Diddy ile ilişkisi vardı
2000: Sonradan evleneceği Cris Judd ile tanıştı
2001: Diddy ile ayrılıp Chris ile evlendi

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

2002: Ben Affleck'in yanına taşındı ve aynı yıl nişanlandı
2004: Ben Affleck ile evlendi ve aynı yıl boşandı
2004: Boşandıktan altı ay sonra Marc Anthony ile evlendi

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Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!
Çok güçlü bir kadnmış gibi görünse de...Bu huyu şaşırtıyor!

Annesi Guadalupe bir keresinde tam 2.4 milyon dolar kaybettiği, bu borcu da 'in kapattığı biliniyor. İşin daha da şaşırtıcı tarafı; Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ayrılma sebebinin, Guadalupe Hanım'ın kumar tutkusu olması...

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